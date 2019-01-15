В регионах Черноземья приняли реалистичные бюджеты

Законы о бюджетах регионов на нынешний год и трехлетку вступили в силу. Однако если в прошлом году черноземные власти пытались представить профицитные бюджеты на предстоящие 12 месяцев, а законодатели - утвердить таковые, то в нынешнем этого стремления не высказали ни в одном регионе.

Полна казна?

Изначально представленные к первому чтению главные финансовые документы регионов имели достаточно скромные параметры. Как и прежде, законодатели подчеркивали, что с концепцией проекта бюджета они в принципе согласны, ведь масса поправок и нюансов, как правило, обсуждается позже - когда утвержден главный финансовый документ страны. Именно в нем отражены все субсидии регионам, и эти доходы в большинстве областей становятся основанием для поправок в расходной части документа.

Основным источником пополнения казны по-прежнему остается налог на прибыль организаций. Налог на доходы физлиц в этом своеобразном рейтинге традиционно занимает вторую строчку, и только в Орловской области НДФЛ в общей доле налоговых поступлений существенно выше налога на прибыль. Он же и формирует свыше 37 процентов доходной части бюджета.

Примечательно, что о повышении НДФЛ говорили буквально в каждом регионе, подчеркивая, что стимулом для роста становится как сумма заработка, повышать которую настоятельно рекомендуют чиновники всех уровней, так и его легализация. Весь предыдущий год прошел под знаком "обеления доходов" - будь то зарплаты в конвертах или предоставление квартир в аренду. Наряду с этим стал заметен эффект от повышения имущественных налогов.

- Рост поступлений наблюдается по всем налоговым источникам, - резюмировал заместитель белгородского губернатора, курирующий финансовый блок, Владимир Боровик. - Свыше 10 процентов прироста обеспечено за счет налога на прибыль, акцизов, имущественного налога и спецрежимов.

Примечательно, что в ряде регионов доходная часть на 2020 год запланирована со снижением к уровню нынешнего года, однако, как подчеркнули в областных парламентах, это лишь прогноз. Как правило, все меняется уже к сентябрю, а перемены в ключевых отраслях находят отражение в поправках.

Дефицит не страшен

Расходные части бюджетов пяти субъектов Черноземья приняты с дефицитом.

- Дефицит составляет 2,3 миллиарда рублей, но он имеет гарантированные источники финансирования, - подчеркнул председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов после утверждения бюджета, доходная часть которого превысила психологическую отметку в сто миллиардов рублей. Он также добавил, что уже в начале года главный финансовый документ ждут поправки - в связи с федеральными поступлениями и их распределением в рамках финансирования нацпроектов.

Внимание национальным проектам уделили и в Тамбовской области. Пока в казне региона не отражены свыше двух миллиардов рублей, которые должны пойти как раз на реализацию приоритетных программ, но средства для софинансирования уже заложены, они составили миллиард рублей.

Вопрос о распределении средств, как всегда, вызвал жаркие споры. Так, в Курской облдуме, представляя бюджет, председатель профильного комитета Владимир Харин подробно остановился на этой части законопроекта. Перечислил, к примеру, не только дополнительно выделенные на строительство онкодиспансера почти полмиллиона рублей, но и "какие-то" 15 миллионов - на ремонт Дома культуры в райцентре Суджа.

- Я так подробно рассказываю, чтобы потом не было вопросов, - пояснил он и подчеркнул, что в социальной сфере - будь то образование или культура - в бюджете предусмотрен рост финансирования.

В главном финдокументе Липецкой области нашли отражение и жалобы самих жителей. Зарплаты тех работников бюджетной сферы, которым не гарантируют рост доходов майские указы президента, подняли на 10 процентов. На это направили почти миллиард рублей. Около 50 тысяч липчан - сотрудники ветстанций, лесничеств, центров занятости и спорткомплексов - эту прибавку получат уже в будущем месяце.

Учли и другие "болевые" точки социальной сферы. Так, школу на улице 50 лет НЛМК в Липецке достроят уже в нынешнем году. Больше внимания уделят жилью для детей-сирот - с тех пор как обеспечение их квартирами передали в ведение регионов с небольшим софинансированием из федерального центра, проблема стала обостряться. Поэтому в бюджете предусмотрели 1,7 миллиарда рублей на строительство жилья почти для тысячи человек из этой категории в течение трех лет.

Особая статья - решение проблемы обманутых дольщиков. Инвесторам, взявшимся достраивать проблемные объекты, гарантировали возмещение части процентов по кредитам, которые компаниям пришлось взять под эти проекты. Также власти субсидируют благоустройство дворовых территорий и технологическое присоединение к инженерным сетям. Всего на эти цели направят 250 миллионов рублей.

Займутся здоровьем

Еще один приоритет нынешнего года - здравоохранение и развитие физкультуры. Достроить грандиозный комплекс "Катящиеся камни" в Липецке планируют в том числе с помощью бюджетных средств - на эти цели собираются израсходовать 1,4 миллиарда рублей. Также в казне заложено 6,1 миллиарда на возведение новых корпусов онкодиспансера и двух больниц. В Курской области на 102 миллиона увеличили финансирование программы цифровизации медицины, а в Белгородской 82 миллиона направят на развитие высокотехнологичной медпомощи.

Основным источником пополнения казны по-прежнему остается налог на прибыль организаций

- Расходы на здравоохранение за счет всех источников постоянно растут, - отметил Владимир Боровик. Он напомнил, что в 2017 году они составляли 21,8 миллиарда рублей, в минувшем - 26,6 миллиарда, а в нынешнем достигли 30 миллиардов рублей. Выше затраты на эту сферу только в Воронежской области, где они утверждены в размере 40 миллиардов. Кроме того, воронежский спикер Владимир Нетесов сообщил, что почти 5,6 миллиарда рублей заложено в адресную инвестиционную программу, которая предусматривает строительство больниц и поликлиник.

Пусть растут

Развитие агропромышленного комплекса и его поддержка - приоритет для бюджета каждого черноземного региона. Так, в Воронежской области в АПК направят более трех миллиардов рублей. Эти средства, по словам Владимира Нетесова, пойдут растениеводам и производителям молока, селекционерам и племенным хозяйствам, а также начинающим фермерам и рыбоводам. Особое внимание уделят и перерабатывающему блоку. 870 миллионов рублей предусмотрено в воронежской казне на субсидирование части затрат на строительство новых мощностей, модернизацию оборудования и экологическую безопасность. Последнее направление субсидируется впервые.

- Общий ежегодный объем инвестиционных вложений в аграрный сектор области, по подсчетам правительства региона, будет превышать 40 миллиардов рублей, - отметил Владимир Нетесов. - Начнется реализация как минимум десяти новых масштабных инвестпроектов.

В целом приоритеты господдержки в АПК в регионах совпадают. Так, на развитие липецкого сельского хозяйства заложили 2,5 миллиарда рублей, и эти средства пойдут также на поддержку фермеров, желающих выращивать осетровых рыб, и животноводов, занявшихся разведением КРС.

Параллельно займутся благоустройством сел и совершенствованием инфраструктуры. Так, в Белгородской области втрое увеличили расходы на модернизацию системы водоснабжения, а в Воронежской - свыше полумиллиарда рублей пойдет на комплексное обустройство сел. Помимо модернизации инженерной и социальной инфраструктуры, здесь отремонтируют дороги.

Социально-экономическое развитие села в каждом регионе считается приоритетом государства, а потому качество жизни селян намерены повышать. Примечательно, что пока в Черноземье озвучивали лишь областную составляющую господдержки: конкретных данных о федеральном субсидировании пока нет. Судя по всему, оно будет существенным.

Свыше 1,9 миллиарда рублей предусмотрено для поддержки АПК и в наименьшем по объему орловском бюджете. Львиная доля - почти 800 миллионов - уйдет на субсидирование части процентной ставки по инвесткредитам, однако, помимо этого, как и в воронежской казне, предусмотрены средства для поддержки племенного животноводства и молочной отрасли. Примечательно, что в липецком финансовом документе отдельно прописаны меры поддержки "визитной карточки" региона - системы кооперации на селе. Здесь насчитывается около тысячи кооперативов, при этом две трети из них производят и перерабатывают сельхозпродукцию. В нынешнем году только из областного бюджета на кооперативное движение выделили около ста миллионов рублей. Финансирование предусмотрено из федеральной и муниципальной казны.