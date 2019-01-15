Очередной конкурс на развитие территории старой застройки в столице Черноземья признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Местный бизнес не видит выгоды в том, чтобы расселять развалюхи ради получения участка. А обитатели "послевоенных" малоэтажек, вошедших в зоны предполагаемой реконструкции, воюют за то, чтобы их жилье хотя бы признали аварийным.

Решение о том, что квартал между улицами Конструкторов - Крымской - Пирогова стоит отдать под новую застройку, мэрия вынесла полтора года назад. Право заняться этой территорией (всего около 1,6 гектара) оценили в один миллион 256 тысяч рублей. Но желающих за него побороться нет. Подобные условия предлагаются инвесторам и в других районах Воронежа. Но те пока возводят комфортные многоэтажки на окраинах, где расчищать площадки не требуется.

Дом N 77 на улице Транспортной тоже уже два года как включен в границы территории, которую предстоит развивать за счет не объявившегося пока инвестора. Кирпичная двухэтажка на восемь квартир возле "Ротонды" в Коминтерновском районе была построена в 1954-м и через пару лет треснула сверху донизу - пришлось делать металлическую стяжку. В советское время здание не раз улучшали: убрали балконы и печи, провели центральное отопление и газ.

- Изначально это был дом N 57, в 1965 году нумерацию поменяли, - рассказала жительница одной из квартир Людмила Кузнецова. - В 1970-м пошел слух, что нас якобы снесли, были даже суды насчет махинаций с документами. Но, как видите, здание стоит до сих пор. В 1998 году тут опять лопнула стена, и опять сделали стяжку - она прошла через пол на втором этаже.

Как сообщили в мэрии, на основании муниципального контракта дом обследовали специалисты воронежского центра судебной экспертизы Минюста РФ: "Согласно акту исследования, основные конструкции жилого дома находятся в работоспособном техническом состоянии, имеющиеся дефекты малозначительно влияют на несущую способность здания. При этом крыша дома, а также конструкция перекрытий в квартире N 7 и на лестничных площадках находятся в ограниченно работоспособном состоянии. Необходимо выполнение ремонтных работ..."

Когда во время потепления на крыше растаял снег, вода полилась в квартиры второго этажа

Капремонт в рамках областной программы намечен на 2022 год. Людмила Кузнецова пояснила, что косметические улучшения в доме проводятся, так как жильцы нередко жалуются на управляющую компанию. Но люди не считают это решением проблемы. Хозяйка одной из квартир, где условия самые сложные, вынуждена была переехать в другое место. Она обратилась в районный суд, тот заключил, что муниципальная комиссия, которая в феврале 2018-го признала дом неаварийным, не рассматривала вопрос именно о пригодности его для эксплуатации.

- Прочность постройки можно было определить, например, при помощи ультразвукового исследования, но его не проводили, - указала Кузнецова. - Не рассматривали специалисты и проектные документы дома, которые, оказывается, должны лежать во главе угла. Но мы вообще не знаем, где найти эти документы. В тех бумагах, что я видела, есть нестыковки по площади, означен какой-то подвал, которого тут отродясь не было. Соседний дом N 75, к слову, аварийным признали. Хотя он точно такой же, как наш. Разница только в том, что мы попадаем в санитарную зону электроподстанции.

Городские чиновники сообщили, что в сносе и реконструкции дом N 77 пока не нуждается. Вместе с тем он включен в перечень муниципальной программы "Снос и реконструкция многоквартирного жилищного фонда", согласно которой расселение возможно - но за счет новых застройщиков. "Обращений от потенциальных инвесторов, готовых участвовать в аукционе на право заключения договора о развитии территории жилого квартала, ограниченного улицами Транспортной - 45 Стрелковой Дивизии - переулок Здоровья, не поступало", - констатировали в мэрии.

Значит, людям предстоит либо дожидаться инвестора, либо за свой счет проводить новую экспертизу в надежде, что она таки признает дом непригодным для проживания. Тогда появятся основания добиваться аналогичного признания от администрации Воронежа.

Таким образом уже поступили жильцы двухэтажного дома N 185 на улице 9 Января. Приглашенные ими специалисты оценили износ постройки в 89 процентов, выявили угрозу обрушения конструкций (трещины, деформации, прогибы фундамента и несущих стен). С 2016 года люди просили включить их здание в программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Но мэрия заказала альтернативную экспертизу, и та сочла, что дом для проживания пригоден. После вмешательства активистов ОНФ было проведено еще одно обследование, которое все же подтвердило аварийность строения. В администрации Воронежа общественников заверили в том, что межведомственная комиссия рассмотрит ситуацию в ближайшее время.

Но даже если здание решат расселять, до переезда еще надо будет дожить. Сейчас же в ветхом доме на первый план вышла другая проблема - дырявая крыша. Коммунальщики заменили покрытие лишь частично, уложив несколько листов нового шифера. Когда во время потепления на этом шифере растаял снег, вода полилась в квартиры второго этажа.

- Люди вынуждены были обесточивать помещения, опасаясь пожара из-за короткого замыкания, и самостоятельно чистить крышу, поскольку управляющая компания их заявления игнорировала, - рассказал активист регионального отделения Народного фронта Олег Вельможин. - В жилых комнатах отслоилась штукатурка и обои, на подвесных потолках появилась плесень, промокли вещи и мебель. Мы зафиксировали последствия потопов и сообщили в жилинспекцию о некачественном ремонте кровли.

Прямая речь

Андрей Соболев, председатель постоянной комиссии по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям Воронежской гордумы:

- Программа развития застроенных территорий в Воронеже забуксовала. У нас перспективными для освоения объявлены 26 зон, а реально расселение коснулось единичных участков (на разных стадиях реализации находится семь проектов. - Прим. "РГ"). Сбой в реализации объясняется тем, что в большинстве случаев заниматься территориями старой застройки для бизнеса экономически неэффективно. Чтобы решить проблему, надо синхронизировать планы развития этих кварталов с муниципальной программой сноса аварийного жилья и с инвестиционными программами естественных монополий. Кроме того, нужно отладить межведомственное взаимодействие управлений жилищных отношений и строительной политики города. Тогда мы получим синергетический эффект - улучшение условий жизни для граждан, комплексное благоустройство и качественное обеспечение Воронежа энергоресурсами.

Кстати

Контрольно-счетная палата Воронежа приступила к проверке мероприятий, направленных на развитие застроенных территорий в рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежа" в 2017-2018 годах. Планируется изучить, как чиновники готовили соответствующие решения и проводили аукционы, а инвесторы - исполняли условия договоров. По данным областного департамента строительной политики, в столице региона реализуется семь проектов реконструкции ветхих кварталов. Там, где участки компактные и требуется расселить лишь несколько домов (как, например, в квартале между улицами на 9 Января - Краснодонской - Семилукской), прогресс заметен: помимо новых многоэтажек, застройщик планирует возвести социальные и инженерные объекты. Более масштабные работы оказываются растянуты во времени - так, с улицы Ленинградской людей уже расселили, но сноса опустевших построек, ставших пристанищем бездомных собак и бродяг, общественность добилась не сразу. Территория должна преобразиться к 2024 году.