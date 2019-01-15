Записаться на госэкзамены в Москве теперь можно через интернет

Учащиеся девятых и одиннадцатых классов в Москве могут записаться на сдачу госэкзаменов через интернет. И теперь только так, а не в школе, как раньше. Новый онлайн-сервис "прописался" на городском портале mos.ru .

Как сообщили в столичной мэрии, сервис разработали специалисты двух департаментов: информационных технологий и образования. Раньше заявление на сдачу ОГЭ, ЕГЭ и итогового сочинения (изложения) ученики подавали лично, в письменном виде. Теперь надобность в этом отпала: чтобы воспользоваться услугой, достаточно иметь под рукой компьютер, планшет или смартфон с выходом в интернет. Запись у школьника или его родителя займет несколько минут. На портале mos.ru нужно выбрать предметы, указать форму экзамена и заполнить заявку, опираясь на подсказки. В частности, указать гражданство и паспортные данные. Если вся эта информация уже есть в личном кабинете, она загрузится автоматически.

Выбрать предметы для сдачи экзаменов, записаться на ОГЭ и ЕГЭ выпускники могут на портале mos.ru

Записаться на экзамен в онлайн-режиме могут и ученики с ограниченными возможностями здоровья. Девятиклассники могут выбрать для сдачи ОГЭ или государственный выпускной экзамен (ГВЭ), а одиннадцатиклассники - ЕГЭ или ГВЭ. Электронная запись сэкономит время и выпускникам прошлых лет, которые планируют сдавать Единый госэкзамен для поступления в вуз. Раньше им приходилось идти в ближайшее отделение Регионального центра обработки информации - именно здесь регистрируют участников ЕГЭ с документами о среднем общем или среднем профессиональном образовании. На обработку заявления потребуется 14 календарных дней, пояснили в столичном комитете госуслуг. При необходимости можно внести изменения. Например, ваш ребенок передумал сдавать информатику и решил отдать предпочтение биологии. Замена одного предмета другим не возбраняется. Главное - сделать это вовремя. Учащиеся 9-х классов должны определиться с выбором не позже 1 марта, а выпускники 11-х - не позже 1 февраля. Тем, кто собирается писать итоговое сочинение в феврале и мае, нужно заявить об этом не позже чем за две недели до даты проведения.

На mos.ru, напомню, в настоящее время доступно примерно 260 разных сервисов. Образовательные - в числе самых популярных. Неизменный лидер - электронный дневник.