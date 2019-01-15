Еще три дальневосточных губернатора исполнили роли Дедов Морозов

Новогодние чудеса совершили для детей, чьи мечты попали на "Елку желаний" в Кремле, губернаторы Камчатки, Магадана и Еврейской автономной области.

В пресс-службе правительства Камчатского края сообщили, что одним из первых исполнилось желание 12-летней Алисы Бабарицкой из Вилючинска, страдающей онкозаболеванием. Она хотела, чтобы на Новый год ей подарили щенка шпица. Глава региона Владимир Илюхин, как настоящий Дед Мороз, исполнил желание девочки прямо 31 декабря.

Еще двое камчатских ребятишек - 11-летний Саша Лопин и 12-летняя Вика Этъэнна из Елизовского дома-интерната для умственно отсталых детей - мечтали попасть на новогодние праздники в Москву, чтобы своими глазами увидеть главную новогоднюю елку страны и побывать на настоящем цирковом представлении. Мечта детей осуществилась и вместе с одним из сотрудников интерната они отправились в столицу. Их очень впечатлили как кремлевская елка, так и цирк Никулина на Цветном бульваре.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов взялся исполнить мечты трех девочек с тяжелыми заболеваниями, связанными с особенностями развития. 15-летняя Полина Чухаева написала в открытке, которая попала на "волшебную" елку, что хочет познакомиться с настоящим Дедом Морозом из Великого Устюга. 17-летняя Ольга Отвалова захотела попасть на концерт группы "Ранетки". А маленькая Александра Бакшеева - увидеть льва в зоопарке. Поскольку в магаданском зоопарке львы пока не живут, а популярная музыкальная группа в ближайшее время не собирается сюда с концертом, поездки решили организовать для всех детей.

"В течение двух недель была проведена подготовка и в канун празднования Нового года по старому стилю глава территории вручил девочкам подарки", - отмечается на сайте правительства Магадана.

Губернатор ЕАО Александр Левинталь исполнить желания до 14 января, как предполагали условия акции, не успел. Оказалось, что мечты ребят из автономии требуют больше времени на осуществление.

"Мы исполним их поэтапно", - цитируют главу области на сайте местного правительства.

Так 16-летний Алексей Алексеев из биробиджанского детского дома №2 хотел узнать больше о работе губернатора и провести целый день вместе с ним. Но пока подросток отдыхает во Всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке. Александр Левинталь собирается исполнить желание, как только Леша вернется обратно, и сделать совместный рабочий день особенно насыщенным и познавательным.

А 15-летний Никита Лаврик из детского дома №3 села Валдгейм в "Океане" никогда не был и именно туда мечтает отправиться. Это желание исполнится в июле, мальчика отправят на первую летнюю смену.

Сложнее всего оказалось помочь пятикласснице Дарье Кареповой из села Амурзет. Девочка мечтает заниматься танцами, но врачи запретили ей физические нагрузки. Александр Левинталь пообщался с Дашей по видеоконференцсвязи и объяснил, что для исполнения мечты нужно сначала поправить здоровье в санатории. Вскоре девочку бесплатно отправят в одну из областных здравниц, которую рекомендуют медики.