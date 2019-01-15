Якутия вошла в тройку лидеров по добыче золота

Якутия вошла в тройку регионов-лидеров страны по добыче золота, сообщил на личной странице в Instagram председатель правительства республики Владимир Солодов.

"Впервые в современной истории республики добыча этого драгоценного металла превысила отметку 28 тонн", - написал он.

Как отметил глава регионального правительства, промышленное производство Якутии в прошлом году продемонстрировало максимальный рост за пять лет.

"Развитие ключевых инвестиционных проектов отрасли позволило обновить исторические показатели по добыче нефти и угля, достигнув 12 и 17,7 млн тонн соответственно", - сообщил Владимир Солодов.