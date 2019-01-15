В Министерстве обороны РФ сообщили, что в Хабаровский край доставлена большая партия взрывчатки. Она необходима армейским инженерам для ликвидации обвала скальных пород на Бурейском водохранилище.

"На железнодорожной станции Арга в Амурской области произведена разгрузка более 300 тонн взрывчатых веществ, которые уже перевезены в близлежащий к Бурейскому водохранилищу арсенал хранения", - уведомили корреспондента "РГ" в оборонном ведомстве.

Кроме того, тяжелый армейский транспортник Ан-124 "Руслан" ВКС России переправил на дальневосточный военный аэродром Украинка более 75 тонн грузов и специальных инженерных зарядов. Чуть ранее армейские Ил-76 перевезли свыше ста тонн всего необходимого для развертывания на месте ЧП полевого лагеря и организации там экстренных работ.

К операции генералы также подключили экипажи пяти вертолетов Ми-8 и одного Ми-26. В их задачу входила доставка к Бурейскому водохранилищу специалистов (около 130 человек), тылового имущества и специального инженерного оборудования.

Напомним, что привлечь военных к этой работе распорядился президент Владимир Путин. По команде Сергея Шойгу тут же был сформирован специальный отряд. Помимо подразделений отдельной инженерно-саперной бригады Восточного военного округа, туда вошли военные железнодорожники. Для обеспечения их деятельности выделили армейскую авиацию и тяжелые транспортные самолеты.

Сейчас все силы и средства брошены на расчистку русла и буровзрывные работы. Задача перед военными стоит предельно ясная и весьма сложная - в кратчайшие сроки им необходимо восстановить нормальный гидрологический режим на Бурейском водохранилище.

Чтобы ее выполнить, армейские инженеры планируют взрывным способом проделать в оползне так называемые прораны - своего рода каналы для прохода воды. Дело в том, что в результате обрушения скального массива примерно 40 метров русла реки Бурея оказались полностью перекрыты. Оползень высотой около 80 и длиной до 700 метров создал перемычку в водохранилище местной ГЭС.

По данным Амурского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, объем грунта в обвале достигает 34 млн кубометров, причем только 2 млн из них находятся над поверхностью.

Специалисты прогнозируют: с наступлением весеннего половодья повышение уровня воды может вызвать подтопление некоторых населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали. Словом, ситуация очень непростая.

Чтобы справиться с ней, военные решили с помощью кумулятивных зарядов сделать в перемычке более тысячи шурфов, заложить туда взрывчатку и таким образом устранить затор. Свыше 1600 зарядов уже переправили в полевой лагерь. "По необходимости взрывчатые вещества и специальные инженерные заряды из близлежащего к Бурейскому водохранилищу арсенала будут доставляться к месту обвала для проделывания шурфов и прорезей в обвале", - пояснили в минобороны.

А сегодня на Бурейское водохранилище должен прилететь глава Хабаровского края Сергей Фургал. Он проведет там оперативное совещание с участниками ликвидации оползня и встретится с жителями села Чекунды. Хотя этот населенный пункт расположен в 73 километрах от места ЧП, на время взрывных работ у Чекунды решено выставить "заградительные" посты.