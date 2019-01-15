На Сахалин движутся два циклона

Два циклона - с Японского моря и с Тихого океана - придут на Сахалин на этой неделе, сообщает Сахалинское УГМС.

Первый в начале недели испортит погоду на юге региона и принесет снег и ветер до 15-20 метров в секунду.

На северных территориях будет спокойно до конца недели, пока к Охотскому морю не придет тихоокеанский циклон. Там он вызовет метели, а потом, постепенно смещаясь, усилит ветра на юге.

Как отмечают в АО "ТЭК "Дальтранссервис" со ссылкой на информацию ОАО "Сахалинское морское пароходство", из-за ухудшения метеоусловий временно закрыта морская линия Ванино-Холмск-Ванино. Планируется, что сообщение возобновится после 17 января.