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15.01.2019 04:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пострадавшим в массовом ДТП во Владивостоке окажут помощь

Текст: Ольга Журман

Психологическая и юридическая помощь будет отказана всем пострадавшим в ДТП с маршруткой во Владивостоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя департамента здравоохранения Приморья Ксению Гусенцову.

Фото: Пресс-служба СК РФ по Ленинградской области
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"У всех пострадавших - серьезные психологические травмы. Решено, что они смогут получить бесплатную анонимную помощь, а также помощь юристов", - заявила Гусенцова.

К тем, кто остается в больнице, придут врачи, уже выписанные и находящиеся на амбулаторном лечении могут позвонить по телефону 8-994-012-69-91 и записаться на прием.

До сих пор в больнице находятся шесть пострадавших, один из них - в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Напомним, ДТП произошло 11 января на улице Некрасовской. Автомобиль, водитель которого потерял управление, врезался в маршрутный автобус. Тот перевернулся. Всего в аварии пострадали семь машин. Травмы получили двое детей и 13 взрослых.
 

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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