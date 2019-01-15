Устроивший ДТП во Владивостоке водитель потерял сознание за рулем

Полиция продолжает проверку по факту автоаварии с участием маршрутного автобуса, которая случилась во Владивостоке 11 января. Потенциальный виновник происшествия уже успел дать показания. Об этом сообщается на сайте УМВД РФ по Приморскому краю.

Водитель иномарки, спровоцировавшей массовое ДТП, не отрицает своей вины. Потерю управления транспортным средством он объяснил кратковременной потерей сознания.

Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови автомобилиста.

В ДТП пострадали четыре машины. Травмы, по уточненным данным, получили 16 человек, в том числе двое детей. Во вторник в больнице остаются шесть пострадавших, один из них - в крайне тяжелом состоянии в реанимации.