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15.01.2019 07:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Устроивший ДТП во Владивостоке водитель потерял сознание за рулем

Текст: Ольга Журман

Полиция продолжает проверку по факту автоаварии с участием маршрутного автобуса, которая случилась во Владивостоке 11 января. Потенциальный виновник происшествия уже успел дать показания. Об этом сообщается на сайте УМВД РФ по Приморскому краю.

Пострадавшим в массовом ДТП во Владивостоке окажут помощь

Водитель иномарки, спровоцировавшей массовое ДТП, не отрицает своей вины. Потерю управления транспортным средством он объяснил кратковременной потерей сознания.

Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови автомобилиста.

В ДТП пострадали четыре машины. Травмы, по уточненным данным, получили 16 человек, в том числе двое детей. Во вторник в больнице остаются шесть пострадавших, один из них - в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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