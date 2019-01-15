В Якутии спортсмен пробежал 50 километров в 60-градусный мороз

Спортсмен-экстремал из Молдавии Дмитрий Волошин 14 января пробежал дистанцию 50 километров при температуре минус 60 градусов в Оймяконском районе Якутии.

Согласно метеосводке, ощущаемая температура воздуха во время забега составляла 67 градусов мороза, сообщает ТАСС. В таких условиях подобную дистанцию еще никто не преодолевал.

После забега Дмитрий поделился впечатлениями:

- Это было самое тяжелое испытание в моей спортивной карьере. Это - как выход в открытый космос, жуткий мороз и не хватает воздуха. Никакая экипировка не может защитить тебя от такого мороза. Надеюсь, что не отморозил себе лицо во время бега. Дышать было очень трудно - кислорода в воздухе совсем мало, а маска забита льдом.

Первоначально бегун нацеливался на классическую марафонскую дистанцию. Но даже в таких сверхтяжелых условиях, без сопровождения врачей и спасателей он смог пробежать на восемь километров больше.

Забег в самой холодной точке Северного полушария, как и другие экстремальные проекты Дмитрия Волошина, носил благотворительный характер. Спортсмен привлекает внимание к проблемам детского церебрального паралича и собирает средства для помощи детям, страдающим этим заболеванием.