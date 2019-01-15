Как объединить счета за коммунальные услуги в единую квитанцию

В ряде районов Нижнего Новгорода появились квитанции, в которых выставлены счета отдельно за коммунальные услуги, отдельно за жилищные услуги в одной и той же квартире.

На руки потребителю поступает до пяти платежек, как это происходит, например, с жителями домов № 2, 3, 16 и 19 по бульвару Южному (Автозаводский район). И по каждой операции в банках предусмотрена комиссия до 25 рублей с каждой платежки.

- Одна - заплатил за все, и прекрасно! А это надо платить в разных местах, да еще комиссионные взимают, - жалуются местные жители.

Между тем в регионе уже давно создан механизм, позволяющий связать все коммунальные платежи в один "пучок". О том, как воспользоваться инструментом, "Экономика Поволжья" рассказала в статье "Биллинг в помощь" (номер от 23 октября 2018 года).

Напомним, что поставщики коммунальных услуг сетовали: управляющие компании (УК), собрав деньги с населения, нередко "забывают" перечислить их ресурсоснабжающим организациям (РСО). Выходом мог бы стать переход непосредственных потребителей услуг на прямые договоры с РСО - тогда руководители УК лишились бы возможности "зарабатывать" на посредничестве. Но при переходе на прямые договоры помимо увеличения числа расчетных центров потребуется и увеличение количества юридических контор, чтобы рассматривать споры.

- Сегодня немало ТСЖ, которые не работают с межрегиональным информационно-расчетным центром ООО "Центр-СБК", - отметил на октябрьской встрече Роман Жарков, финансовый директор ООО "Нижновтеплоэнерго". - Нам же удобнее, когда УК сотрудничают с ООО "Центр-СБК", для нас актуально создание единой платежки.

Теплоэнергетика поддержал и Андрей Чертков, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области.

- От единой платежки уходить нельзя. Как собрать в одну квитанцию плату за различные услуги, в том числе по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), это наша головная боль на ближайшие два месяца.

Средство от "головной боли" предлагает информационно-расчетный центр ООО "Центр-СБК". В качестве такового его специалисты рекомендуют внедрение практики выставления потребителям жилищно-коммунальных услуг единого платежного документа (ЕПД). Он включает в себя как жилищные ("содержание жилого помещения", в том числе "содержание общего имущества"), так и большинство коммунальных услуг ("водоснабжение", "водоотведение", "отопление" и другие), а также "взнос на капитальный ремонт".

Практика использования ЕПД много лет успешно применяется в Нижнем Новгороде и многих муниципалитетах региона. Она доказала свою эффективность и удобство для жителей. Помимо очевидных плюсов для потребителя (удобство оплаты, когда по одному документу отслеживаются все начисления и вносится плата за полный пакет ЖКУ) ЕПД обеспечивает почти стопроцентную собираемость платежей для РСО (97-99 процентов - среднегодовой показатель, а в декабре, как правило, собираемость выше ста процентов, поскольку люди стараются погасить накопившиеся за год долги).

По словам специалистов, стоимость биллинговых услуг для предприятий ЖКХ - участников ЕПД невысока: расходы на печать и доставку квитанции распределяются на всех, кто вовлечен в процесс. А автоматизированная обработка массива платежей с использованием сводного банковского счета позволяет договариваться с банками-сборщиками об их минимальной комиссии.

К плюсам также можно отнести единство информации о помещении и абоненте, которое обеспечивает доступность актуальных исходных данных для расчета платы за все ЖКУ, что минимизирует учетные и расчетные ошибки. Абонентское обслуживание жителей по принципу "одного окна" тоже говорит в пользу ЕПД.

Однако очевидное не стало вероятным: сегодня действия РСО, связанные с переходом на прямые договоры оказания коммунальных услуг (а это стало модным трендом), ведут к распаду ЕПД на множество отдельных квитанций. Главной причиной таких действий является нежелание РСО брать на себя расходы на оплату банковских комиссий. Ранее их возмещали УК, но переход на прямые договоры разрушил такие отношения.

На практике выход из системы ЕПД и его распад на несколько квитанций за ЖКУ в Нижнем Новгороде уже произошел. Только ООО "Центр-СБК" изготовило около 3 тысяч отдельных платежных документов за ноябрь 2018 года в Ленинском, Московском и Сормовском районах города. И процесс развивается...

К чему привел отказ от ЕПД? Снизилась собираемость платежей (в декабре до 63 процентов - это средняя цифра, в отдельных районах показатель едва достиг 50 процентов). Себестоимость печати и доставки платежного документа существенно возросла для каждого предприятия ЖКХ (относительно тех расходов, которые они несли при выпуске ЕПД). Эксперты не сомневаются, что задолженность вырастет кратно: по отдельным платежным документам она, как правило, в 3-5 раз выше относительно ЕПД.

- Сейчас, в начале процесса заключения прямых договоров об оказании коммунальных услуг, очень многое зависит от позиции РСО, - считает Анатолий Пономаренко, генеральный директор информационно-расчетного центра ООО "Центр-СБК". - К сожалению, именно коммунальщики инициируют выпуск отдельных платежных документов. Вместе с тем есть реальные возможности сохранить ЕПД в неизменном виде и привычное жителям удобство оплаты. Мы его предлагаем всем организациям, готовы работать на пределе рентабельности услуг информационно-расчетного центра ради сохранения стабильной ситуации в нашем регионе. Да, необходимо учитывать изменения договорных отношений, двигаться вперед, развиваться, но при этом и сохранять те лучшие практики, которые у нас уже есть, - в этом гарантия успеха. Надеюсь, что руководители коммунальных организаций примут ответственные решения как в интересах жителей, так и всего нижегородского ЖКХ. .

Комментарии

Юрий Яшенков, генеральный директор ООО "Наш Дом":

- Потребитель коммунальных услуг должен иметь возможность внести плату без комиссии, в том числе в соответствии с Законом о защите прав потребителей. Существующая схема взаиморасчетов позволяет без проблем сохранить единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги, никаких дополнительных затрат у потребителя не возникнет.

Юрий Долгов, житель Сормовского района:

- Практику выпуска ЕПД за жилищно-коммунальные услуги надо сохранить. Это удобно жителям - мы оплачиваем квитанции без дополнительной комиссии. Есть много пунктов обслуживания населения по принципу "одного окна". Выгодно всем организациям сферы ЖКХ, поскольку ЕПД обеспечивает им высокую собираемость платежей. При переходе на отдельные платежные документы для населения пропадет удобство оплаты, прозрачность расчета, возникнут дополнительные сборы при оплате каждой квитанции. В результате снизятся и поступления в адрес предприятий ЖКХ. Думаю, что все организации жилищно-коммунальной сферы это понимают, но недооценивают.