Назван лучший по качеству жизни российский город

Нижний Новгород стал самым комфортным для жизни российским городом, свидетельствует рейтинг исследовательского сервиса Numbeo. Он занял 109-е место из 226 мест рейтинга.
Всего в перечень вошли пять городов России: Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Новосибирск.
Лидирующие позиции заняли города Канберра (Австралия), Эйндховен (Нидерланды) и Роли (США).
Худшими стали столица Филиппин - Манила, столица Китая - Пекин, столица Бангладеш - Дакка, столица Венесуэлы - Каракас и нигерийский Лагос.
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