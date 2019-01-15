Назван лучший по качеству жизни российский город

Нижний Новгород стал самым комфортным для жизни российским городом, свидетельствует рейтинг исследовательского сервиса Numbeo. Он занял 109-е место из 226 мест рейтинга.

Всего в перечень вошли пять городов России: Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Новосибирск.

Лидирующие позиции заняли города Канберра (Австралия), Эйндховен (Нидерланды) и Роли (США).

Худшими стали столица Филиппин - Манила, столица Китая - Пекин, столица Бангладеш - Дакка, столица Венесуэлы - Каракас и нигерийский Лагос.