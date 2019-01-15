Нижний Новгород назван лучшим городом в РФ по качеству жизни

Нижний Новгород оказался лидером среди городов России по качеству жизни. По крайней мере, такой вывод можно сделать из результатов рейтинга, составленного исследовательским сервисом Numbeo.

Город на слиянии Оки и Волги занял 109 место в общем списке из 226 позиций, тогда как Санкт-Петербург лишь 182-е, Москва - 191-е, Екатеринбург - 199-е, а Новосибирск - 206-е. Лидером рейтинга стала австралийская Канберра.

Его составители опирались на восемь ключевых показателей. Это покупательская способность населения, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни, соотношение цен на недвижимость к доходам, дорожные пробки, состояние окружающей среды и климат. Нижний Новгород заметно обошел другие российские города по уровню безопасности и состоянию здравоохранения (6-е место в общем рейтинге), а также показал лучший результат в плане ситуации на дорогах.

Отметим, что в рейтинге по итогам первого полугодия 2018-го административный центр Приволжского округа был на 83 месте, а в предыдущий рейтинг (по результатам прошлого года) не попал вовсе.

Также надо заметить, что база данных Numbeo составляется по информации, предоставляемой самими жителями различных городов. Проверяются ли эти цифры, сказать сложно.