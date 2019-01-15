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15.01.2019 09:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Нижний Новгород назван лучшим городом в РФ по качеству жизни

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Нижний Новгород оказался лидером среди городов России по качеству жизни. По крайней мере, такой вывод можно сделать из результатов рейтинга, составленного исследовательским сервисом Numbeo.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Город на слиянии Оки и Волги занял 109 место в общем списке из 226 позиций, тогда как Санкт-Петербург лишь 182-е, Москва - 191-е, Екатеринбург - 199-е, а Новосибирск - 206-е. Лидером рейтинга стала австралийская Канберра.

Его составители опирались на восемь ключевых показателей. Это покупательская способность населения, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни, соотношение цен на недвижимость к доходам, дорожные пробки, состояние окружающей среды и климат. Нижний Новгород заметно обошел другие российские города по уровню безопасности и состоянию здравоохранения (6-е место в общем рейтинге), а также показал лучший результат в плане ситуации на дорогах.

Отметим, что в рейтинге по итогам первого полугодия 2018-го административный центр Приволжского округа был на 83 месте, а в предыдущий рейтинг (по результатам прошлого года) не попал вовсе.

Также надо заметить, что база данных Numbeo составляется по информации, предоставляемой самими жителями различных городов. Проверяются ли эти цифры, сказать сложно.

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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