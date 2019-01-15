На предприятии "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" подвели итоги 2018 года и наметили основные приоритеты, стоящие перед нефтяниками в наступившем 2019-м. Основные инвестиции запланированы в бурение и обустройство скважин.

Даешь четыре сотни

- В 2018 году мы пробурили 276 тысяч метров скважин, инвестпрограмма 2019-го диктует нам условия пробурить уже более 300 тысяч метров. Планируем, что можем выйти на цифры 330-340 тысяч, - говорит представитель президента компании "ЛУКОЙЛ" в Пермском крае, Республике Башкортостан, Удмуртской Республике и Свердловской области, генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" Олег Третьяков. - Через год, так как мы защитили трехлетнюю инвестпрограмму в компании, планируется выйти на уровень порядка 420 тысяч метров бурения. Много это или мало? Я задал вопрос бывшему генеральному директору предприятия Николаю Кобякову. Он сказал, что на такие цифры пермские нефтяники выходили в последний раз в 1992 году.

По словам Олега Третьякова, основные объемы бурения намечены на южных месторождениях Прикамья, на границе с Башкортостаном. Чтобы обеспечить транспортировку нефти, предприятие в 2018 году завершило реконструкцию приемо-сдаточного пункта (ПСП) в районе Чернушки - теперь через него можно ежегодно перекачивать не менее шести миллионов тонн нефти.

- Насколько эта цифра велика? Буквально 10 лет назад, будучи главным инженером предприятия, я вел реконструкцию данного узла с перспективами, которые нам тогда казались большими, - около четырех миллионов тонн в год. Сегодня же - шесть миллионов. И это только начало. Когда выйдем на показатель 420 тысяч метров бурения в год, нам будет необходимо опять провести реконструкцию узла и добавить к существующим мощностям ПСП как минимум один миллион тонн.

Кроме того, "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" планирует в наступившем году начать работу в Республике Башкортостан. Пермские нефтяники подали заявки на участие в двух аукционах на право разработки двух нефтеносных участков в Янаульском районе. Совокупные извлекаемые запасы нефти и газа здесь составляют примерно 3,2 миллиона тонн и 0,8 миллиарда тонн соответственно.

"Цифра" во всем

Все последнее десятилетие в "ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ" самое пристальное внимание уделяли цифровизации технологических процессов. Сегодня "цифра" прочно вошла в жизнь компании.

- Все началось с того, что мы в свое время начали формировать гидродинамические модели наших месторождений. Это как раз и есть та самая цифровизация, которая заложила основу дальнейшего использования высоких технологий. Пять лет назад мы начали реализацию проекта "Центр интегрированных операций" (ЦИО), позволившего совершенно по-новому подойти к управлению добычей нефти: специальное программное обеспечение сегодня дает возможность руководить целым нефтяным районом, несколькими подразделениями добычи, - говорит Олег Третьяков. - По итогам 2018 года только в ЦИО на базе центральной инженерно-технологической службы (ЦИТС) "Полазна", объединяющей северную группу месторождений, мы получили 15,7 тысячи тонн дополнительно добытой нефти.

Это произошло после внедрения интегрирования и планирования всех производственных мероприятий на фонде скважин. Именно благодаря тому, что в различных направлениях производственной деятельности нефтяников происходит единое ежемесячное планирование всех работ, и удается получить максимальный эффект от добычи.

Олег Третьяков: Через год мы планируем выйти на уровень порядка 420 тысяч метров бурения. Фото: "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"

- Опыт пилотного проекта в Полазне в прошлом году был транслирован в ЦИТСы в Чернушке и Осе. Сегодня там пока не могут в полной мере работать на имеющемся программном обеспечении, так как северные и южные месторождения очень разные. Северные стали разрабатываться сравнительно недавно по сравнению с югом, где работы ведутся с 50-60-х годов XX века. Поэтому на юге несколько другие подходы к цифровизации, но такая работа тоже идет, - говорит Олег Третьяков. - Причем мы плотно работаем сегодня с "Эр-Телекомом" и "Ростелекомом" по проектам передачи цифровых данных с объектов добычи.

По мировым стандартам

Особая гордость пермских нефтяников - достигнутый показатель утилизации попутного газа. Его используют для выработки энергии, в том числе для собственных нужд. На сегодня уровень его утилизации на предприятии "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" достиг 97 процентов. И это не предел.

- Уникальная инфраструктура сформирована полностью. Многие регионы завидуют нам, потому что у нас в полном объеме создана система газопроводов, газокомпрессорных станций, и все это полноценно работает, - отметил Олег Третьяков. - Мы вынужденно перенаправили инвестиции именно на газотранспортную систему и не прогадали. Сегодня уверенно смотрим вперед даже с учетом бурения новых скважин. Пока мы запускаем около 100 скважин ежегодно. С учетом роста, наверное, выйдем на показатель порядка 150-180 новых скважин. И останемся на этом показателе.

Не забывая о пермяках

Компания "ЛУКОЙЛ" раз в пять лет подписывает с Пермским краем соглашение об экономическом и социальном сотрудничестве. В его рамках нефтяники помогают региону развивать инфраструктуру, строят больницы, детские сады, дома культуры, храмы.

- Объем инвестиций в социальную сферу Прикамья на 2019 год остается на том же уровне, что и в прошлом году, то есть 820 миллионов рублей, - рассказывает Олег Третьяков. - Что касается конкурса социальных и культурных проектов, то грант на него увеличен с 25 до 30 миллионов рублей в 2019, юбилейном для нас году.

Кроме того, в честь 90-летия со дня открытия пермской нефти и Волго-Уральской нефтегазоносной провинции в нынешнем году компания планирует и другие масштабные события.

Дань памяти

Будущей весной в краевой столице, рядом со зданием "ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ", будет установлен памятник первооткрывателю пермской нефти Павлу Преображенскому. Это одно из знаковых мероприятий, посвященных 90-летию открытия пермской нефти.

- Волго-Уральскую нефтегазоносную провинцию в свое время провозгласили вторым Баку, а Краснокамск в годы Великой Отечественной войны, особенно в первом ее периоде, играл особую роль в обороне страны. Краснокамская нефть была такого качества, что ее можно было даже не перегонять, а сразу заливать в танковые двигатели, - говорит Олег Третьяков. - А Павел Преображенский уникален тем, что всего двадцатью геологоразведочными скважинами открыл два крупнейших месторождения полезных ископаемых: Верхнекамское месторождение калийных солей и залежи нефти. Тогда Верхнечусовские Городки, где нашли первое черное золото, стали известны на весь Советский Союз

Над памятником Павлу Преображенскому уже работает скульптор Алексей Матвеев, который ранее создал монумент изобретателю радио Александру Попову. На открытие памятника пермские нефтяники планируют пригласить потомков Преображенского. - Они живут Москве и, думаю, захотят приехать и поучаствовать в этом мероприятии. Тем более что памятников геологам, открывшим крупные месторождения, на которых сегодня уверенно стоит вся экономика Российской Федерации, не так уж много в стране, - отметил Олег Третьяков.

Справка "РГ"

ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ", одно из крупнейших предприятий сегмента "геологоразведка, добыча нефти и газа", является на 100 процентов дочерней структурой ПАО "ЛУКОЙЛ". Организация работает в Пермском крае, Республике Удмуртии, Татышлинском районе Республики Башкортостан и Троицко-Печорском районе Республики Коми. Общество владеет 134 лицензиями на пользование недрами с целью поиска, разведки и добычи углеводородов. Добыча нефти ведется на 101 месторождении. Остаточные извлекаемые запасы нефти составляют 454,6 миллиона тонн.

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