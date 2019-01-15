В пензенской больнице пациентов уложили на кровати из досок

Жители Пензенской области выложили в Сеть фотографии, на которых видно, что в больнице Кузнецка в палате вместо койки стоят два стула, а на них уложены несколько сколоченных между собой досок. На этом сооружении приходилось спать пациентам.

За три дня пост прокомментировали более 250 человек. Некоторые из них подтвердили, что подобный факт имел место в Кузнецкой межрайонной больнице.

"Говорю вам, мама моя лежала в коридоре просто на двух стульях, с матрасом, там даже ноги не вытянуть. С температурой и болями в почках". Другие пользователи сети усомнились, что на таком лежаке могут спать пациенты и решили, что это соорудили родственники, круглосуточно ухаживающие за больным.

В администрации больницы подтвердили, что вынуждены были прибегнуть к таким мерам из-за наплыва госпитализированных после праздников.

"На фотографии действительно представлена палата терапевтического отделения Кузнецкой межрайонной больницы. Для выяснения причины госпитализации на "приставные места" проведен внеплановый административный обход терапевтических отделений. По состоянию на 14 декабря на 60 койках находятся 77 пациентов. Больные с "приставных коек" будут переведены на освобождающиеся места после выписки закончивших лечение пациентов в течении одного-двух дней", - говорится в официальном комментарии администрации лечебного учреждения.

В минздраве Пензенской области пока никак не прокомментировали произошедшее. Ранее сообщалось, что в регионе весь коечный фонд приведен в соответствие с действующими нормативами.

Это уже не первый случай, когда медики вынуждены прибегать к подобным мерам. В конце прошлого года похожий снимок был сделан в другом отделении Кузнецкой больницы. На нем тоже изображена самодельная кровать в больничном коридоре. Тогда в учреждении заверили, что снимок был сделан много лет назад и проблема исчерпана.