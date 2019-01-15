В Прикамье судебный пристав занялся спортом из-за должника

Судебные приставы разыскивали жителя Краснокамска Пермского края, который уклонялся от исполнения своих родительских обязанностей и накопил задолженность по алиментам в размере более 230 тысяч рублей.

Как пояснили в пресс-службе регионального УФССП, в ходе поисков стало известно, что должник работает тренером в фитнес-центре. Однако в бухгалтерии пояснили, что разыскиваемый гражданин в штате организации не числится. Судебный пристав решил лично проверить эту информацию и записался к мужчине на персональную тренировку, где встретил должника.

В результате отцу-уклонисту пришлось дать объяснение о причинах неуплаты алиментов, а его работодателю было лично вручено постановление об удержании задолженности из заработной платы должника.