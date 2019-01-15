В Саратовской области под тяжестью снега обвалилась крыша школы

В Новоузенске Саратовской области обвалилась под тяжестью снега крыша школы № 8.

Как подтвердили в региональном министерстве образования, инцидент произошел накануне. Площадь поврежденной шиферной кровли составляет порядка 160 квадратных метров. Пострадавших нет.

- Участок крыши провалился на чердак, потолок не пострадал, сейчас ведутся ремонтные работы, которые должны завершить к 30 января, поскольку никакой угрозы разрушения здания нет, занятия в школе продолжаются, - рассказали в пресс-службе ведомства.