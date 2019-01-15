В Саратове эксперты в рамках работы Upgrade-лаборатории, созданной по инициативе Министерства экономического развития РФ, проанализировали неналоговые платежи бизнеса. Как выяснилось, расходы на эти цели уже превышают налоговое бремя, которое несут предприниматели. В разных отраслях экономики обязанностью предпринимателей является оплата от 50 до 90 таких платежей.

Эксперты выделили универсальные сборы для всех видов бизнеса, их оказалось 36. Это расходы в сфере охраны труда, соблюдения норм пожарной безопасности и экологии, страхование, плата за пользование автодорогами, услуги нотариуса и многое другое. В строительной отрасли на предпринимателей плюсом к универсальным ложится еще 20 дополнительных платежей, на автозаправки - 13, в образовании, здравоохранении и общественном питании - по пять.

При этом, по данным областного министерства экономического развития, неналоговые платежи в регионе составляют уже порядка 50 процентов от всех расходов бизнеса, а в транспортной отрасли их доля доходит до 70.

- Число неналоговых платежей увеличивалось год от года, кроме того, значительная часть средств сейчас выплачивается за услуги коммерческим структурам, то есть в доход государства не попадает, - рассказывает председатель комиссии по экономике и предпринимательству Общественной палаты Саратовской области Михаил Волков.

При этом многие платежи дублируют друг друга, нередко бизнес за одно и то же вынужден раскошеливаться несколько раз.

Например, раньше предпринимателям приходилось проходить в государственной трудовой инспекции аттестацию рабочих мест, теперь ей на смену пришла специальная оценка условий труда (СОУТ). В то же время она, как считают предприниматели, практически один в один дублирует мероприятия, предусмотренные программой производственного контроля, выполнение которой проверяет Роспотребнадзор.

- Это те же смывы, анализ состава воды, воздуха, освещенности помещений, только в программе отслеживается больше параметров, - рассказывает замдиректора частного образовательного учреждения Елена Машинская.

Стоимость СОУТ даже для небольшого предприятия составляет 15-17 тысяч рублей.

Или вот такая абсурдная ситуация. Специалист, работающий в сфере ЖКХ, прошел обучение, получил сертификат, действительный на несколько лет, но после этого по каким-то причинам решил поменять место работы, перешел из одной компании в другую. В таком случае ему по действующим нормативам приходится учиться снова. Получается, что человек дважды осваивает одну и ту же учебную программу. При этом оплачивает обучение организация, это может обойтись от 6 до 15 тысяч рублей за сотрудника. Подобный формальный подход касается многих специалистов: энергетиков, электриков, лифтеров.

- Каждый контролирующий орган изобретает свои требования, которые зачастую дублируют требования другого, - резюмирует Елена Машинская.

Со сходными проблемами бизнес сталкивается практически во всех отраслях. Так, по мнению руководителя областной организации собственников АЗС Екатерины Савкиной, платежи на содержание и ремонт дорожной сети с предпринимателей взимаются трижды.

- Во-первых, в качестве транспортного налога с бензовозов, во-вторых, с них же в рамках системы "Платон", в-третьих, в качестве акциза на горючее, - объясняет она.

Как отмечают предприниматели, львиную долю расходов при обязательных платежах составляет оплата не самой госпошлины, а необходимых для этого документов, которые заказываются в сторонних коммерческих структурах, по факту часто связанных с чиновниками в органах власти.

- Чтобы получить какой-нибудь разрешительный документ, чаще всего достаточно заплатить пошлину - тысячу или пять тысяч рублей, однако для этого нужно оформить такое количество бумаг, которые обходятся в сотни тысяч рублей, - говорит член совета регионального отделения организации малого и среднего бизнеса "ОПОРА России" Анатолий Мамедов.

Дублирование обязательных платежей приводит к дополнительной нагрузке на бизнес и в итоге отражается на конечной стоимости продукции и услуг

Например, по словам предпринимателя, лицензия на водопользование стоит порядка 20-25 тысяч рублей, но чтобы ее получить, нужно провести такую подготовительную работу, которая обойдется в 800 тысяч и больше.

Другой пример: градостроительный план, необходимый, чтобы получить разрешение на строительство, вообще должны бесплатно оформить в комитете по градостроительству и архитектуре.

Однако в большинстве муниципалитетов людей, которые должны делать эти планы, нет, соответственно, предприниматели вынуждены заказывать их в коммерческих структурах, в результате бесплатный документ становится платным.

Особенно сложной эксперт считает ситуацию с нотариальным оформлением залоговой недвижимости для получения кредитов. Расценки на услуги настолько высоки, что это приводит к серьезному удорожанию заемных средств.

Еще одна проблема - из-за необходимости выполнять нормативные требования предприниматели зачастую вынуждены раздувать штаты в своих организациях.

По словам Михаила Волкова, бизнес теперь должен содержать HR-менеджеров, специалистов по учету кадров, которые раньше существовали только в крупных организациях, постоянно растут требования и по противопожарной безопасности. Сейчас небольшие бизнесы, например кафе и рестораны, вынуждены принимать на работу энергетика. По нормативным требованиям для любого предприятия, использующего оборудование, работающее под высоким напряжением, нужен такой специалист, хотя на самом деле заниматься в общепите ему нечем, человека держат просто потому, что у него есть "корочки".

- У моего товарища в ресторане из пятнадцати сотрудников шесть человек, которые вообще не заняты в производственном процессе: они не готовят, не продают, не занимаются бухгалтерией, но их присутствие требуется по различным нормативам контролирующих органов, - рассказывает Михаил Волков.

В стремлении все регламентировать и предусмотреть российские чиновники успешно обгоняют международную бюрократию. По словам предпринимателя, требования Ростехнадзора к сертификации продукции в некоторых случаях уже превышают те, что установлены в европейских странах.

Как считает Анатолий Мамедов, навести порядок с самими обязательными платежами в конце концов не так уж и сложно, Правительство РФ сейчас как раз и занимается их унификацией, составлением реестра для последующего утверждения Налоговым кодексом или федеральным законом. Однако, по мнению предпринимателя, это не решит проблемы в целом, непрозрачность сохранится при подготовке предварительных документов, а основные расходы бизнеса лежат как раз в этой сфере.

- Может быть, подготовку таких документов имело бы смысл возложить на госорган, чтобы это было прозрачно и понятно, а стоимость определена заранее, - размышляет представитель бизнес-сообщества.

Как отметили в министерстве экономического развития Саратовской области, после обсуждения с представителями бизнес-сообщества на региональном уровне выработаны предложения по оптимизации обязательных платежей. Наработки будут направлены в Минэкономразвития РФ. В то же время предприниматели считают, что часть проблем можно решить на региональном и местном уровне.

Мнение

Юлия Швакова, министр экономического развития Саратовской области:

- Часть обязательных платежей сам бизнес признает необходимыми, это прежде всего связано с безопасностью людей. В оптимизации нуждаются дублирующие платежи, например связанные с охраной труда, а также те, которые поступают не в бюджет, а сторонним организациям. Зачастую система расчетов в этой сфере, тарифообразование, которые самостоятельно устанавливаются такими организациями, занимающими иногда монопольное положение, непрозрачны и нуждаются в пересмотре.