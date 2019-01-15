В Уфе полицейские выгнали из отдела следователей и попали под статью

Начальник дежурной смены и оперативный дежурный отдела полиции по Демскому району Уфы стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий с применением насилия. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

По данным ведомства, в декабре 2018 года двое следователей пришли в райотдел Демы с понятыми, чтобы осмотреть помещение для административно-задержанных лиц. Все это происходило в рамках доследственной проверки по совершенному здесь преступлению. Однако сотрудники дежурной части знали, для чего пришли следователи, а потому не дали им выполнить свою работу и силой вывели их из помещения. При этом одному из следователей нанесли телесные повреждения. Помимо синяков у сотрудника СКР медики зафиксировали травму ноги.

Один из полицейских заявил, что следователи сломали ему руку и даже предъявил справку, однако в ходе следствия выяснилось, что она фиктивная.

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что по этому факту оперативно-розыскная часть собственной безопасности МВД по Башкирии провела служебную проверку, по результатам которой региональный следком и принял решение о возбуждении уголовного дела.