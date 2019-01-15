Volkswagen и "Татнефть" испытают друг друга на качество

Немецкий автопроизводитель проведет тестирование своих машин в российских условиях. "Фольксваген Груп Рус" и ПАО "Татнефть" запустили совместный проект "За чистое настоящее. За здоровое будущее".

В его рамках "Татнефть" будет полгода испытывать два автомобиля Volkswagen Multivan с дизельным двигателем, соответствующим европейским экологическим нормам Евро-6.

Три в одном

Одновременно на этих авто опробуются три вида инновационной продукции группы "Татнефть": дизельное топливо "ТАНЕКО", моторное масло "TANECO Premium Ultra Eco Synth" и шины Viatti. Каждый из этих авто за шесть месяцев должен пройти не менее 60 тысяч километров.

- Эта модель автомобиля была выбрана нами совместно, так как имеет самый современный двигатель с точки зрения экологии, - пояснил начальник технического управления и развития нефтеперерабатывающего комплекса ТАНЕКО Алексей Зурбашев. - Он работает на Евро-6, и такое топливо сегодня в России есть только у ТАНЕКО. Оно дает очень мало таких выбросов, как полициклика, эмиссионные вещества.

Двигатель Volkswagen Multivan небольшой по литражу (объем 2 литра), но при этом довольно мощный (200 лошадиных сил), и он способен работать при высокой нагрузке. Для мотора самой последней серии Т-6 нужны очень качественные дизтоплива и масла, добавил Зурбашев.

Фото: Пресс-служба ПАО "Татнефть"

В жестких условиях

Испытания проходят в жестких условиях в Московском регионе и в Альметьевском районе Татарстана. Старт им был дан 26 декабря в Казани. Заправляются машины на станциях "Татнефть-АЗС Запад" и "Татнефть-АЗС Центр".

В Татарстане машина пройдет обкатку в том числе на промысловых и сельских дорогах, а в Москве главную нагрузку дадут пробки. С потеплением автомобили перейдут на летние варианты топлива, масла и шин тех же брендов.

Оба автомобиля оснащены GPS-трекерами, позволяющими удаленно считывать основные технические параметры. К этим данным будут иметь доступ все участники проекта. В конце первого квартала 2019 года они планируют предоставить общественности промежуточные результаты.

Специалисты будут периодически отбирать пробы масел, замерять протектор, определять износ шин. Чтобы испытания прошли объективно, к испытаниям привлекут независимые исследовательские центры. При подведении итогов в "Татнефти" намерены руководствоваться только их результатами.

Фото: Пресс-служба ПАО "Татнефть"

Общие ценности

-Мне приятно, что в этом важном экологическом проекте по продвижению экологических двигателей Евро-6 мы нашли такого партнера, как "Татнефть, - сообщил руководитель "Фольксваген Коммерческие автомобили" в России Михаил Семенихин. - Эта компания имеет такие же ценности, как и наша: надежность, инновационность, экономичность, практичность и экологичность. Дизтопливо ТАНЕКО - та кровь, которая побежит в наших автомобилях. Я уверен, что немецкий автопром и российский химпром могут прекрасно дополнять друг друга.

Использование инновационных технологий Volkswagen и экологичного топлива "ТАНЕКО", продвинутых масел, современных шин позволит клиентам получить, по словам Семенихина, то, что они ожидают от любого коммерческого автомобиля. А именно: снижение эксплуатационных расходов, повышение загрузки транспорта, как следствие, повышение эффективности капитальных вложений.

Кроме того, "Фольксваген Груп Рус" уже сама испытает в российских условиях еще 18 автомобилей Volkswagen различных типов и моделей, используя при этом дизтопливо "ТАНЕКО", сообщил Семенихин.

Фото: Пресс-служба ПАО "Татнефть"

Уровень Евро-6

Итак, почему же выбор знаменитого концерна пал на продукцию "Татнефти"?

Главная особенность ДТ "ТАНЕКО", производимого на одном из самых современных НПЗ России и СНГ, в том, что оно по качеству подходит двигателям "Евро-6". Для его производства здесь применяется технология гидрокрекинга - один из самых новых процессов нефтепереработки.

Это дизтопливо имеет лучший показатель по цетановому числу. Чем выше этот показатель, тем равномернее сгорает топливная смесь. В нем очень низкое содержание серы. Благодаря этому минимизируются коррозия и износ двигателя, а также окислы серы в отработанных газах.

Еще одним ощутимым преимуществом танековского дизтоплива называют низкое содержание полициклических ароматических углеводородов: 0,1-0,2 процента при норме до 8 процентов. Это позволяет увеличивать ресурс двигателя и его высокие мощностные характеристики.

- Благодаря нашему топливу нет никакого нагара и осадков, двигатель всегда чистый, - отметил Зурбашев. - Не будут забиваться форсунки. Реже придется менять фильтры и в целом меньше тратить денег на обслуживание автомобиля.

С заправкой у тестируемых машин проблем не возникнет - залогом этому разветвленная сеть АЗС "Татнефти". Кстати, в 2018 году компания приняла "Стратегию развития рознично-сбытовой сети до 2030 года". Она предполагает реконструкцию и переформатирование значительного числа заправок в соответствии с передовыми трендами. Большое внимание уделяется многоступенчатому контролю качества нефтепродуктов - от НПЗ до АЗС. С запуском экологичных автобензинов ТАНЕКО стандарта Евро-5 компания приобретает полную самодостаточность, что позволяет гарантировать высокое качество топлива.

С маслом - на тесный рынок

Еще один одноименный нефтепродукт - моторное масло "TANECO Premium Ultra Eco Synth" - предназначен для высокофорсированных двигателей Евро-5. Рецептура была разработана совместно с одним из мировых лидеров в этой сфере.

Показатели этого масла на уровне мировых производителей. Индекс вязкости масла 169 единиц при минимальных требованиях 140. Это говорит об отличных смазывающих способностях в широком диапазоне температур: машина заведется с "пол оборота" даже при морозах в 35-40 градусов.

- Когда поступило предложение проверить наше масло в "полевых" условиях, мы сразу же приняли этот вызов, - сказал руководитель группы по технической поддержке развития бизнеса смазочных материалов ТАНЕКО Альберт Каюпов.

В "Татнефти" рассчитывают, что совместный проект с Volkswagen станет отличным маркетинговым ходом, который поможет заявить о новом бренде на рынке.

- Рынок масел очень тесный, - добавил Зурбашев. - Поэтому мы нацелились на конкретную нишу - премиальный сегмент, где потребитель всегда рад получить качественный продукт по оптимальной стоимости.

Секреты комфортных шин

И, наконец, ставшие уже широко популярными не только в России, но и за ее пределами автошины, произведенные нижнекамским шинным комплексом "Татнефти" KAMA TYRES. "Нижнекамскшина" стала первой на российском рынке, кто усовершенствовал свою продукцию для Volkswagen.

Шины Viatti Bosco Nordico для внедорожников и кроссоверов созданы с применением передовых технологий смешения резины ViaMIX. Зимний шипованный вариант позволяет комфортно ездить по скользкой и снежной поверхности".

Фото: Пресс-служба ПАО "Татнефть"

Благодаря технологии VSS (variable sidewall stiffness - переменное распределение жесткости боковины) конструкция шины адаптируется под дорожное покрытие, что позволяет поглощать удары на неровностях дороги и уверенно проходить скоростные повороты.

Асимметричный рисунок протектора и широкий разнос шипов обеспечивает шинам износостойкость и значительно снижает уровень шума. Высокая надежность, проходимость и безопасность шин Viatti Bosco Nordico достигается за счет уникального рисунка протектора с жестким центральным ребром и усиленными продольными рядами шашек.

Сопротивление слашплэнингу (скольжению по слякоти и снежной каше) обеспечивает система Hydro Safe V - пересечение широких продольных канавок с поперечными по площади протектора моментально выгоняет снежную кашу из пятна контакта покрышки с дорогой.

В "Татнефти" рассчитывают, что совместный эксперимент с Volkswagen даст положительный результат и стороны смогут выстроить долгосрочные партнерские отношения.

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