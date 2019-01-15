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15.01.2019 11:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Андрей Травников пообещал поддержать крупные проекты Новосибирска

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Правительство Новосибирской области окажет Новосибирску необходимую поддержку при решении как текущих, так и стратегических задач в 2019 году. Об этом 15 января заявил глава региона Андрей Травников, выступая на расширенном аппаратном совещании в мэрии Новосибирска.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Андрей Травников: Новосибирская область будет наращивать экспорт зерна

- Перед городом и регионом стоят серьезные задачи, от решения которых во многом зависит динамика развития территории, - отметил губернатор.

Андрей Травников подчеркнул, что муниципальные власти, в свою очередь, должны обеспечить эффективную реализацию проектов федерального и регионального уровней.

Новосибирская область участвует в реализации 53-х из 67-ми федеральных проектов, предусмотренных 12-ю национальными проектами. В числе ключевых - "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Демография" и "Образование", а также проект развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0". Одна из важных задач 2019 года, стоящих перед регионом и областным центром, - подготовка к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.

Выполнение столь масштабной работы, уверен губернатор, возможно только при консолидации усилий представителей всех уровней власти, бизнеса, общества. Одним из примеров конструктивного взаимодействия может служить принятие решения о введении единых нормативов отчислений по налогам, взимаемым с применением упрощенной системы налогообложения. Общая сумма межбюджетных трансфертов в консолидированном бюджете области в 2019 году составит более 57 миллиардов рублей. Это - помощь муниципальным образованиям региона. Из них 21,3 миллиарда - трансферты Новосибирску.

В частности, предусмотрены средства на строительство важнейших спортивных и медицинских объектов в Новосибирске и области - ледовой арены, волейбольного центра, перинатального центра. Более 200 миллионов рублей будет выделено на развитие материально-технической базы детских поликлиник и отделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Значительные средства предусмотрены на создание новых мест в детских садах и школах.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" к 2024 году планируется расселить не менее 81 процента жилья, признанного аварийным на 1 января 2018 года, а это почти 108 тысяч квадратных метров. По предварительным оценкам, на это потребуется 4,7 миллиарда рублей.

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