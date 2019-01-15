Названы самые популярные у туристов недорогие города РФ

Барнаул, Калининград, Тюмень, Саратов и Челябинск вошли в первую пятерку из ста самых недорогих городов России, популярных у туристов.

Рейтинг, опубликованный сегодня отечественным сайтом бронирования отелей, квартир и домов для отдыха и путешествий Tvil.ru, подготовлен по итогам 2018 года. Согласно этим данным, туристы проводили в перечисленных населенных пунктах от двух до пяти дней. При этом на аренду жилья семья из двух или трех человек тратила от 1,2 до 1,7 тысячи рублей в сутки.

Лидером по длительности поездок стал Калининград, где путешественники задерживались в среднем на пять дней, а по дешевизне - Барнаул. Здесь средние расходы на семью за 2,4 забронированные ночи составили почти 1,2 тысячи рублей. Картина по другим городам пятерки лидеров следующая: Калининград - 1605 рублей за 4,6 ночи, Тюмень - 1 638 рублей за 2,3 ночи, Саратов - 1 650 рублей за 1,2 ночи, Челябинск - 1 675 рублей за 1,6 ночи.