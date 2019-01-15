Омичи смогут корректировать схему обращения с отходами в режиме онлайн

В Омске состоялся круглый стол, посвященный новой системе обращения с ТКО. Участники обсуждения - представители регионального оператора, минприроды Омской области, РЭК, Госжилинспекции, а также экологи и общественники.

По словам специалистов, в настоящее время региональное правительство актуализирует территориальную схему обращения с отходами.

- Новая схема будет действовать на протяжении всей реформы. С появлением новых объектов она сможет меняться, - пояснил региональный министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов. - В Омской области, например, в промышленной зоне Советского округа запланировано строительство мусоросортировочного комплекса, В Таврическом районе - объектов сортировки мусора, в Тарском - полигона захоронения отходов. Все они появятся на схеме после завершения строительства.

По словам министра, участие в формировании территориальной схемы могут принять и жители региона. Для этого достаточно зайти на сайт минприроды, найти схему и проверить - включена ли та или иная контейнерная площадка в общий реестр. Если нет, подать заявку (форма прилагается). И специалисты внесут в общий план соответствующие коррективы.

Чтобы поддержать муниципалитеты, региональное правительство выделило 300 миллионов рублей на создание контейнерных площадок. Руководители районов уже составили их реестр и готовятся к конкурсу на получение субсидии.

Эксперты также обсудили вопросы организации раздельного сбора мусора, нормативов накопления ТКО, а также ценообразования. По словам зампреда РЭК Омской области Алексея Тихомирова, пока о тарифах говорить преждевременно. Эту тему по объективным причинам начнут обсуждать не ранее 18 января.

- Число объектов, внесенных в территориальную схему, сократилось. В нее внесены три объекта сортировки, два полигона и десять перегрузочных станций. В связи с оптимизацией затраты удастся минимизировать, что соответственно уменьшит финансовую нагрузку на жителей региона, - в свою очередь сообщил региональный оператор, генеральный директор ООО "Магнит" Сергей Шевченко.

Эксперты заявляют, что в Омской области работа по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами ведется в плановом режиме. За счет собственных средств региональный оператор возводит мусоросортировочные комплексы. Проведены аукционы на услуги транспортировки ТКО. Пока тарифы не утверждены, мусор вывозится в полном объеме по старой схеме.

Кстати

Задать вопросы о новой системе обращения с отходами жители региона могут по телефонам ООО "Магнит": (3812) 35-25-18, 35-25-17, 35-25-16, 35-25-14. Центра экологического мониторинга и оперативного реагирования минприроды Омской области: (3812) 90-33-50, 37-80-21, 8-923-685-5637. Познакомиться со схемой можно на сайте ведомства http://mpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPR/news/2019/01/14/1547426552930.html