Сибирские ученые изучат "нежное" бурение для поисков воды на Луне

Алтайский государственный технический университет вошел в китайскую лунную программу.

Как сообщили в отделе общественных связей АлтГТУ, в течение двух лет ученые совместно с коллегами из Харбинского политехнического университета будут вести исследование и разработку физических принципов ультразвукового бурения поверхности внеземных объектов и планет для обнаружения воды и льда. В вузе отмечают, что ультразвуковое бурение является новым процессом в практике исследования планет.

Руководитель проекта с российской стороны - доктор технических наук, профессор кафедры методов и средств измерений и автоматизации Бийского технологического института (филиал АлтГТУ) Владимир Хмелев. Он отметил ТАСС, что сумма гранта, который по итогам конкурса предоставили вузу Российский фонд фундаментальных исследований и Государственный фонд естественных наук Китая, составила 1,3 миллиона рублей в год. Ученый рассказал, что российские ученые проведут для китайской стороны предварительные исследования с целью изучения процесса ультразвукового бурения

- Все бурят при посадках на Луну и Марс, но обычными механическим устройствами - происходит сильный нагрев, и вода, другие летучие материалы испаряются. Ультразвуковое бурение - достаточно нежное, оно должно позволить не разрушать воду, лед и обнаружить их наличие на лунной или подлунной поверхностью, - сказал профессор.

Ученый уверен, что данный проект принципиально важен для развития лунной и марсианской программ: найти воду, чтобы можно было построить на Луне станцию, где будут жить люди. Он пояснил, что согласно косвенным исследованиям на обратной стороне Луны, в кратерах глубиной до 10 километров, близко к поверхности, находится вода. Ультразвуковое оборудование в перспективе может быть установлено на луноходах, марсоходах.