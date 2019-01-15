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15.01.2019 11:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярске полиция проверит видео с замученной прогулочной лошадью

Текст: Дмитрий Мальков

Правоохранительные органы Красноярска начали проверку видео, размещенного в интернете: случайные прохожие засняли жестокое обращение с лошадью, катавшей детей на новогодние праздники в городском парке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону.

На ролике видно, как лошадь, задействованная в развлекательных поездках рядом с городской елкой, буквально падает от усталости. Но хозяева не обращают на это никакого внимания, они угрозами и силой заставляют измотанное животное снова подниматься. При этом у лошади из носа идет кровь. В ответ на просьбы очевидцев перестать издеваться женщины лишь обещают "сдать копытное на колбасу".

Фото: iStock
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В комменатрии пользователи пишут, что лошадь в итоге упала и вообще не могла подняться, но истязания над ней не прекратились: на глазах детей вероятные хозяева начали избивать ее до крови руками, сопровождая все это ругательствами.

В полицию обратились защитники животных с требованием наказать виновных. Сейчас полиция разыскивает хозяев пострадавшей лошади и свидетелей происшествия. Ранее депутат Госдумы Елена Вторыгина обратилась к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести проверку после публикации видео.

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