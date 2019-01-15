В Томске создали комплекс для дистанционного поиска нефти в Арктике

Консорциум томских ученых разработал аппаратно-программный комплекс для дистанционного поиска, разведки и мониторинга месторождений нефти и природного газа в Арктике.

- Устройство состоит из трех переносных сейсмических станций, лазерно-спектроскопической и информационной систем, - сообщает пресс-служба Томского государственного университета.

Система будет улавливать газы на перспективной для добычи территории и производить их спектральный анализ. При этом поисковые и разведочные работы будут экологически безопасны.

Благодаря комплексу сроки поисков полезных ископаемых в труднодоступных местах могут сократиться в несколько раз. Разработка также позволит значительно повысить рентабельность добычи нефти и газа.