Новый рекорд посещаемости установили горнолыжные курорты СКФО в прошедшие новогодние праздники. Количество гостей особенно выросло в Архызе и на Эльбрусе. Как они справились с пиковой нагрузкой, выяснил корреспондент "РГ".

На курорте "Архыз" с 29 декабря по восьмое января услугами канатных дорог воспользовались 38 тысяч туристов. Относительно аналогичного периода прошлого сезона прирост составил около 20 процентов. При этом в АО "Курорты Северного Кавказа" ("КСК"), которое занимается управлением туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в СКФО, отметили, что эта цифра не совсем отражает реальную картину.

"Это статистика посещения канатных дорог, туристов же было больше, поскольку многие гости приезжают на курорт просто отдохнуть: покататься на "ватрушках", погулять по территории, посидеть в кафе на свежем воздухе", - заявили в компании.

При этом в госкорпорации отметили, что значительно выросла посещаемость канатных дорог карачаево-черкесского курорта в канун Нового года. Показатель превзошел прошлогодний на 40 процентов: 31 декабря в "Архызе" гости купили 2400 ски-пассов, хотя в 2017 приобрели всего 1700.

Хотя полноценного открытия северо-ориентированного горнолыжного склона в "Архызе" на Новый год не случилось, тем не менее трассы работали в тестовом режиме, и некоторым отдыхающим все же удалось опробовать новые маршруты.

К слову, этот склон обустраивают уже второй год. На первом этапе откроют две секции канатной дороги "Северное сияние", которая дойдет до отметки 2336 метров, где начинается основная зона катания и проложены "синяя", "черная" и две "красные" трассы. Затем для туристов начнет работать подъемник, который будет отвозить гостей к посадочной станции на высоте 2504 метра и пологой зоне катания для начинающих экстремалов с панорамным видом на южно-ориентированный склон. Все это планируется сделать в нынешнем году.

На Эльбрусе в первые три дня нового года количество туристов выросло на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого, рассказали в министерстве туризма Кабардино-Балкарии. Точных данных обо всех праздничных днях оперативно получить от ведомства не удалось.

Что касается нынешнего сезона, то каких-то кардинальных изменений в Приэльбрусье не планировали. Сотрудники АО "Курорт Эльбрус" заменили гондолы на первой и второй очереди канатной дороги, установили на трассах новые снежные пушки, укрепили склоны курорта, расчистили их от камней.

Однако масштабные перемены на самом высоком пике Европы грядут. В 2019 году в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой здесь начнется проектирование новой горнолыжной инфраструктуры - нескольких канатных дорог, трасс разного уровня сложности и сопутствующих объектов. Также в планах строительство еще одной трассы, которая пройдет параллельно существующему участку "Гара-Баши" - "Мир".

При этом от катающихся из года в год поступают жалобы на большие очереди, перегруженные парковки и чрезмерно завышенные цены на весь сервис, проживание и питание. Поэтому опытные горнолыжники предпочитают не ехать на кавказские курорты в пиковые периоды.

- Очевидно, что с каждым годом ситуация будет только усложняться, ведь поток туристов растет, о наших курортах узнают далеко за пределами Северо-Кавказского и даже Южного федеральных округов. Поэтому я и мои знакомые стараемся в это время не соваться в горы. Отдых обойдется гораздо дороже, а удовольствия никакого не получишь, - делится мнением опытный лыжник из Ставрополя Сергей Ахвердов.

В Приэльбрусье в этом году удалось частично решить проблему с парковками. С первого по восьмое января ввели специальную схему движения от села Эльбрус до основных мест отдыха - поляны Азау и Чегет и организовали четыре перехватывающие стоянки. Отдыхающие могли оставить на них автомобили, а до мест катания их доставлял бесплатный общественный транспорт. Всего на маршруте работало около 20 микроавтобусов. Ситуацию на дороге координировали наряды ГИБДД, посты размещались на подъездах к указанным площадкам.

В КСК на момент подготовки материала оказались не готовы прокомментировать, справилась ли инфраструктура северокавказских горнолыжных комплексов с наплывом отдыхающих. Сейчас в компании анализируют информацию о новогодних праздниках, после чего и дадут оценку работе служб эксплуатации курортов.

"Новогодние каникулы - это пиковые нагрузки на инфраструктуру курортов, - пояснили в компании. - Например, в "Архызе" третьего января, в день рождения курорта, был установлен абсолютный рекорд посещаемости канатных дорог - 5508 человек (предыдущий рекорд - 5091 - установили в этот же день прошлого года). Соответственно, значительно повышается плотность катающихся на трассах, есть очереди на посадку на канатные дороги, в кассы".

Самая скромная картина на горнолыжном курорте "Ведучи" в Чечне. Здесь сезон начался в первых числах нового года, когда на склонах накопилось достаточно снега, и то в основном благодаря системе искусственного оснежения.

"Ведучи" - курорт молодой, здесь работают базовые объекты горнолыжной инфраструктуры: одна кресельная канатная дорога, трасса длиной 900 метров, детский и учебный склоны. Мест размещения около 270, но больше пока и не требуется. Чтобы не простаивать, горнолыжная инфраструктура должна расширяться соразмерно туристическому потоку, а он на чеченском курорте только формируется", - пояснили в КСК.

Сейчас проектируются объекты северо-ориентированного склона курорта, по плану эти работы должны завершить в 2019 году, после чего начнется строительство. В рамках первого этапа - до 2022 года - построены три канатных дороги (гондольная и две кресельные) и горнолыжные трассы протяженностью восемь километров.

Отдельная тема обсуждения у всех любителей зимних курортов - стоимость одного дня пребывания в горах. Корреспондент "РГ" подсчитал, сколько необходимо закладывать на такой отдых в личном бюджете, и результаты оказались неутешительными.

Самый дорогой ски-пасс - в Приэльбрусье: его цена на все три очереди новой гондольной канатной дороги в праздники составляла 2600 рублей для взрослых и 1300 рублей для детей от шести до 13 лет (за один день катания). В непраздничные дни стоимость составляет 2400 и 1200 соответственно. Ски-пасс можно купить только на две первые или на третью очередь канатки, что будет дешевле. Однако несложные трассы для начинающих расположены именно на последнем участке канатки.

В "Архызе" на все канатные дороги ски-пасс в праздники стоил 2200 и 1100 рублей для взрослых и детей, в обычные дни - 1800 рублей и 900 рублей соответственно. Скидка предоставляется при покупке билета на два дня и более.

Дороже стоило и жилье в новогодние дни. Цена выросла примерно на 20-50 процентов. Однако тех, кто запоздал с решением отправиться в горы на Новый год и кинулся бронировать места в декабре, ждало разочарование - практически все номера в гостиницах и отелях раскупили.

- У нас не так много номеров - по сути, всего пять. Все были на праздники забронированы. Часть заняли те, кто останавливался у нас во время прошлых новогодних каникул. Уже в сентябре у нас не было свободных мест, - рассказал корреспонденту "РГ" один из основателей хостела BlackPoint в Терсколе Альберт Тилов.

За сутки в этом хостеле с человека в праздники брали 1100 рублей. И это одно из самых дешевых мест в Приэльбрусье.

- Номера начали бронировать еще летом. С 30 декабря по шестое января у нас не было ни одного свободного места, хотя в гостинице 70 номеров на 180-200 человек. Самый дешевый двухместный номер стоил 15 тысяч рублей, - сообщила администратор-кассир гостиницы "Вертикаль" Регина Мирошниченко.

Туристы могут остановиться и в городе Тырныаузе - самом крупном из ближайших к Эльбрусу населенных пунктов, расположенном в 45 километрах от курорта. По словам местного жителя Тимура Бакаева, аренда квартир здесь пользуется популярностью и в высокий сезон найти хорошее предложение очень сложно:

- К Новому году цены растут, и за однокомнатную квартиру придется отдать минимум четыре-пять тысяч рублей в сутки.

Тем временем



В тарифной сетке курорта "Архыз" появилась информация, что с этого сезона в тестовом режиме вводится выдача персонализированных ски-пассов или, как их называют, карты гостя. Однако в КСК пояснили, что процедура выдачи была отложена в связи с технической проблемой и начнется уже после праздников.