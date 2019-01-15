Новости

Видео: упавший дорожный знак чуть не разрубил кроссовер пополам 15:00
Силуанов: Количество требований к бизнесу может сократиться вдвое 14:54
Астроном из Гарварда назвал астероид Оумуамуа "инопланетным зондом" 14:52
Россияне не смогут строить дачи выше трех этажей 14:47
Советский фильм "Вий" на Западе признали одним из лучших хорроров 14:47
В Екатеринбурге активизировались газовики-мошенники 14:44
Всероссийский театральный марафон стартует во Владивостоке 14:43
Полиция Испании задержала 14 человек в ходе антитеррористической операции 14:41
В Германии аэропорты прекратили работу по призыву профсоюзов 14:40
В Саратовской области в ДТП погиб человек и трое пострадали 14:39
В школе в Тюменской области обвалился потолок 14:38
Акимов исключил серьезного роста цен на сотовую связь из-за роста НДС 14:36
В Москве началась внеплановая проверка газового оборудования в квартирах 14:34
Медведев назвал главные вызовы для современного мира 14:30
Севастополь и Сирия создадут совместное морское агентство 14:29
К проекту "Басни Крылова. Прочитаем вместе" присоединился Александр Кибовский 14:23
"Заряженная" Lada Vesta: пугающий ценник и дата старта продаж 14:21
Под Тверью мужчин осудили за поставленный на рельсы холодильник 14:19
В Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС издали путеводитель на китайском 14:15
Коммунальщик в Заполярье обманул ресурсников на 26 млн 14:09
При взрыве в многоэтажном доме в Шахтах повреждено 16 квартир 14:06
Ежегодная литературная премия "Лицей" открывает третий сезон 14:03
Короткометражку уральских режиссеров заметили в Каннах 14:00
Chevrolet Niva с ABS появится в конце января 13:59
Итальянский сенатор получил 18 месяцев тюрьмы за оскорбление министра 13:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет покупателя заложенного автомобиля
Что ждет покупателя заложенного автомобиля
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
15.01.2019 13:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Свистать всех в горы

Как зимние курорты Северного Кавказа справились с небывалым наплывом отдыхающих в новогодние каникулы
Текст: Роман Кияшко
Российская газета - Экономика Северного Кавказа №7764 (6)
Новый рекорд посещаемости установили горнолыжные курорты СКФО в прошедшие новогодние праздники. Количество гостей особенно выросло в Архызе и на Эльбрусе. Как они справились с пиковой нагрузкой, выяснил корреспондент "РГ".
Туристам удалось опробовать и новые трассы, работавшие пока в тестовом режиме. Фото: Владимир Аносов/РГ Туристам удалось опробовать и новые трассы, работавшие пока в тестовом режиме. Фото: Владимир Аносов/РГ
Туристам удалось опробовать и новые трассы, работавшие пока в тестовом режиме. Фото: Владимир Аносов/РГ

На курорте "Архыз" с 29 декабря по восьмое января услугами канатных дорог воспользовались 38 тысяч туристов. Относительно аналогичного периода прошлого сезона прирост составил около 20 процентов. При этом в АО "Курорты Северного Кавказа" ("КСК"), которое занимается управлением туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в СКФО, отметили, что эта цифра не совсем отражает реальную картину.

Фото: iStock
Названы самые популярные у туристов недорогие города РФ

"Это статистика посещения канатных дорог, туристов же было больше, поскольку многие гости приезжают на курорт просто отдохнуть: покататься на "ватрушках", погулять по территории, посидеть в кафе на свежем воздухе", - заявили в компании.

При этом в госкорпорации отметили, что значительно выросла посещаемость канатных дорог карачаево-черкесского курорта в канун Нового года. Показатель превзошел прошлогодний на 40 процентов: 31 декабря в "Архызе" гости купили 2400 ски-пассов, хотя в 2017 приобрели всего 1700.

Хотя полноценного открытия северо-ориентированного горнолыжного склона в "Архызе" на Новый год не случилось, тем не менее трассы работали в тестовом режиме, и некоторым отдыхающим все же удалось опробовать новые маршруты.

К слову, этот склон обустраивают уже второй год. На первом этапе откроют две секции канатной дороги "Северное сияние", которая дойдет до отметки 2336 метров, где начинается основная зона катания и проложены "синяя", "черная" и две "красные" трассы. Затем для туристов начнет работать подъемник, который будет отвозить гостей к посадочной станции на высоте 2504 метра и пологой зоне катания для начинающих экстремалов с панорамным видом на южно-ориентированный склон. Все это планируется сделать в нынешнем году.

Фото: iStock
Российским отелям будут присваивать категории по новым правилам

На Эльбрусе в первые три дня нового года количество туристов выросло на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого, рассказали в министерстве туризма Кабардино-Балкарии. Точных данных обо всех праздничных днях оперативно получить от ведомства не удалось.

Что касается нынешнего сезона, то каких-то кардинальных изменений в Приэльбрусье не планировали. Сотрудники АО "Курорт Эльбрус" заменили гондолы на первой и второй очереди канатной дороги, установили на трассах новые снежные пушки, укрепили склоны курорта, расчистили их от камней.

Однако масштабные перемены на самом высоком пике Европы грядут. В 2019 году в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой здесь начнется проектирование новой горнолыжной инфраструктуры - нескольких канатных дорог, трасс разного уровня сложности и сопутствующих объектов. Также в планах строительство еще одной трассы, которая пройдет параллельно существующему участку "Гара-Баши" - "Мир".

При этом от катающихся из года в год поступают жалобы на большие очереди, перегруженные парковки и чрезмерно завышенные цены на весь сервис, проживание и питание. Поэтому опытные горнолыжники предпочитают не ехать на кавказские курорты в пиковые периоды.

- Очевидно, что с каждым годом ситуация будет только усложняться, ведь поток туристов растет, о наших курортах узнают далеко за пределами Северо-Кавказского и даже Южного федеральных округов. Поэтому я и мои знакомые стараемся в это время не соваться в горы. Отдых обойдется гораздо дороже, а удовольствия никакого не получишь, - делится мнением опытный лыжник из Ставрополя Сергей Ахвердов.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Петербург и Москва вошли в сотню лучших городов для здорового отдыха

В Приэльбрусье в этом году удалось частично решить проблему с парковками. С первого по восьмое января ввели специальную схему движения от села Эльбрус до основных мест отдыха - поляны Азау и Чегет и организовали четыре перехватывающие стоянки. Отдыхающие могли оставить на них автомобили, а до мест катания их доставлял бесплатный общественный транспорт. Всего на маршруте работало около 20 микроавтобусов. Ситуацию на дороге координировали наряды ГИБДД, посты размещались на подъездах к указанным площадкам.

В КСК на момент подготовки материала оказались не готовы прокомментировать, справилась ли инфраструктура северокавказских горнолыжных комплексов с наплывом отдыхающих. Сейчас в компании анализируют информацию о новогодних праздниках, после чего и дадут оценку работе служб эксплуатации курортов.

"Новогодние каникулы - это пиковые нагрузки на инфраструктуру курортов, - пояснили в компании. - Например, в "Архызе" третьего января, в день рождения курорта, был установлен абсолютный рекорд посещаемости канатных дорог - 5508 человек (предыдущий рекорд - 5091 - установили в этот же день прошлого года). Соответственно, значительно повышается плотность катающихся на трассах, есть очереди на посадку на канатные дороги, в кассы".

Самая скромная картина на горнолыжном курорте "Ведучи" в Чечне. Здесь сезон начался в первых числах нового года, когда на склонах накопилось достаточно снега, и то в основном благодаря системе искусственного оснежения.

"Ведучи" - курорт молодой, здесь работают базовые объекты горнолыжной инфраструктуры: одна кресельная канатная дорога, трасса длиной 900 метров, детский и учебный склоны. Мест размещения около 270, но больше пока и не требуется. Чтобы не простаивать, горнолыжная инфраструктура должна расширяться соразмерно туристическому потоку, а он на чеченском курорте только формируется", - пояснили в КСК.

Фото: istockphoto.com
Россияне cмогут посетить без виз 119 стран

Сейчас проектируются объекты северо-ориентированного склона курорта, по плану эти работы должны завершить в 2019 году, после чего начнется строительство. В рамках первого этапа - до 2022 года - построены три канатных дороги (гондольная и две кресельные) и горнолыжные трассы протяженностью восемь километров.

Отдельная тема обсуждения у всех любителей зимних курортов - стоимость одного дня пребывания в горах. Корреспондент "РГ" подсчитал, сколько необходимо закладывать на такой отдых в личном бюджете, и результаты оказались неутешительными.

Самый дорогой ски-пасс - в Приэльбрусье: его цена на все три очереди новой гондольной канатной дороги в праздники составляла 2600 рублей для взрослых и 1300 рублей для детей от шести до 13 лет (за один день катания). В непраздничные дни стоимость составляет 2400 и 1200 соответственно. Ски-пасс можно купить только на две первые или на третью очередь канатки, что будет дешевле. Однако несложные трассы для начинающих расположены именно на последнем участке канатки.

В "Архызе" на все канатные дороги ски-пасс в праздники стоил 2200 и 1100 рублей для взрослых и детей, в обычные дни - 1800 рублей и 900 рублей соответственно. Скидка предоставляется при покупке билета на два дня и более.

Дороже стоило и жилье в новогодние дни. Цена выросла примерно на 20-50 процентов. Однако тех, кто запоздал с решением отправиться в горы на Новый год и кинулся бронировать места в декабре, ждало разочарование - практически все номера в гостиницах и отелях раскупили.

Фото: Илья Тимин/РИА Новости
В Мурманске впервые издали учебник по арктическому туризму

- У нас не так много номеров - по сути, всего пять. Все были на праздники забронированы. Часть заняли те, кто останавливался у нас во время прошлых новогодних каникул. Уже в сентябре у нас не было свободных мест, - рассказал корреспонденту "РГ" один из основателей хостела BlackPoint в Терсколе Альберт Тилов.

За сутки в этом хостеле с человека в праздники брали 1100 рублей. И это одно из самых дешевых мест в Приэльбрусье.

- Номера начали бронировать еще летом. С 30 декабря по шестое января у нас не было ни одного свободного места, хотя в гостинице 70 номеров на 180-200 человек. Самый дешевый двухместный номер стоил 15 тысяч рублей, - сообщила администратор-кассир гостиницы "Вертикаль" Регина Мирошниченко.

Туристы могут остановиться и в городе Тырныаузе - самом крупном из ближайших к Эльбрусу населенных пунктов, расположенном в 45 километрах от курорта. По словам местного жителя Тимура Бакаева, аренда квартир здесь пользуется популярностью и в высокий сезон найти хорошее предложение очень сложно:

- К Новому году цены растут, и за однокомнатную квартиру придется отдать минимум четыре-пять тысяч рублей в сутки.

Тем временем

В тарифной сетке курорта "Архыз" появилась информация, что с этого сезона в тестовом режиме вводится выдача персонализированных ски-пассов или, как их называют, карты гостя. Однако в КСК пояснили, что процедура выдачи была отложена в связи с технической проблемой и начнется уже после праздников.

Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Кабардино-Балкария СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Чеченская Республика Cеверокавказский туркластер Развитие туризма в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россияне не смогут строить дачи выше трех этажей
Песков назвал способ прекратить конфликт на Донбассе
Голикова рассказала о снижении в России уровня бедности
ЦБ опустил курс евро ниже 77 рублей
Зонд "Чанъэ-4" провел биологический эксперимент на Луне