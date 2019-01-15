На Ставрополье предложили внедрить интерактивную карту дорог, которые будут ремонтировать с учетом замены коммуникаций под ними. С такой инициативой выступили активисты краевого отделения Общероссийского народного фронта.

Она стала следствием нескольких скандальных случаев в регионе, когда недавно уложенный асфальт ресурсоснабжающие организации разбивали, чтобы добраться до аварийных коммуникаций. Хотя у этой проблемы бывают и другие вариации. Показательна ситуация в Железноводском городском округе, где две дороги попали в план-график ремонта на 2018 год (стоимость заключенного контракта составила семь миллионов рублей). Однако под землей на данных участках проходили ветхие коммуникации, которые постоянно давали течь. Жители обратились в местный водоканал и администрацию, попросили сдвинуть срок ремонта дорог, чтобы заменить водопровод. Им пошли навстречу, но процесс сильно затянулся.

"Сотрудники водоканала перерыли всю улицу, ходить и ездить стало невозможно - кругом грязь, а работы долгое время не ведутся. Ни "скорая", ни пожарная машина проехать не могут. В школу дети ходят по пояс в грязи", - пожаловались тогда местные жители.

После того как на проблему обратили внимание активисты ОНФ, работа на этих улицах закипела. Коммунальщики трудились даже ночью, на замену старых труб выделили два миллиона рублей. Но время было упущено: когда завершились работы на водоводе, погода испортилась и дорожники вынуждены были класть асфальт под дождем.

- Это следствие несогласованности действий водоканала и дорожной службы. В чем причина этой несогласованности, будем разбираться. Водоканал свою работу может проводить с ранней весны до поздней осени. А вот дороги нужно асфальтировать в теплую сухую погоду. Необходима четко выстроенная система взаимодействия между коммунальщиками и дорожниками, чтобы каждый делал свою работу вовремя, - заявил эксперт ОНФ Алексей Брыков.

Другой громкий случай произошел в Светлограде, где местные жители долгое время ждали ремонта на улице Спортивной. Однако, когда начались работы, жильцы окрестных домов не пустили дорожников к объекту. Под слоем старого асфальта были водоводы, которые также требовали замены.

"Мы так долго ждали ремонта нашей улицы и не можем допустить, чтобы деньги были выброшены на ветер. У нас старый водопровод, который рвется два-три раза в год, а то и чаще. Вся дорога в заплатках. И что же, сейчас нам все красиво сделают, а коммунальщики через месяц опять перекопают?" - возмутились светлоградцы.

Однако денег на замену ветхих коммуникаций на этой улице в бюджете края изначально не заложили. Ситуация казалась неразрешимой. Дорожники торопились закончить работы по контракту, а водоканал в пожарном порядке должен был подавать заявку на новый водовод. Общими усилиями удалось найти компромиссное решение. Старую трубу было решено захоронить под дорогой, а рядом в полутора метрах от трассы проложить новые коммуникации.

- Проблема несогласованности действий дорожников и коммунальщиков в крае системная. Мы сталкиваемся с подобными ситуациями регулярно, выезжая в рейды в рамках проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", - отметил эксперт регионального отделения ОНФ в Ставропольском крае Алексей Гридин.

Однако муниципальные чиновники настаивают, что проблема не в том, что коммунальщики и дорожники не могут работать совместно, а в финансировании. Как заявил первый заместитель главы администрации Петровского городского округа Александр Бабыкин, у ресурсоснабжающих организаций, в отличие от дорожных служб, очень скудный бюджет. При этом только в Светлограде около 70 процентов всех сетей ветхие.

- У водоканала или другой подобной организации просто нет денег, чтобы, когда им сообщают о замене асфальта, они могли быстро составить план-смету и оперативно заменить водовод или что-то другое. Это нереально, - отметил Бабыкин.

Образцом для подражания можно считать Ставрополь. И хотя в краевой столице также бывают случаи, когда ресурсники разрывают асфальт, чтобы добраться до коммуникаций, происходит это значительно реже.

- Нам проще, чем другим муниципалитетам, так как большая часть коммунальных компаний - это МУПы, которые принадлежат администрации. Теплосеть хоть и акционерное общество, но стопроцентным держателем акций является город. Только горэлектросеть нам не подчиняется, но с руководством этой организации мы стараемся прорабатывать такие нюансы, - говорит руководитель комитета городского хозяйства администрации Ставрополя Иван Скорняков.

Он также добавил, что у городских чиновников есть возможность повлиять на ресурсоснабжающие организации. К примеру не выдавать ордера на проведение земельных работ. Но наладить нормальные отношения это точно не позволит.

В министерстве ЖКХ края заявили, что слышали об этих предложениях, но не прокомментировали их, сославшись на то, что данная проблема не входит в сферу их полномочий. Оперативно не удалось получить ответ и от "Ставрополькрайводоканала".

Решить вопрос можно на уровне края, уверены в ОНФ, так как все региональные коммунальщики подчиняются правительству Ставрополья. Кроме того, нужно внедрить опыт краевого центра по всему региону. Дело в том, что именно в региональной столице два года назад создали интерактивную карту, на которой размещают информацию обо всех коммунальных и дорожных работах на улицах города. В ОНФ уверены, что это поможет если не полностью искоренить данную проблему, то хотя бы минимизировать ее.

Кстати

На интерактивной карте проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" автомобилистами отмечено 877 разбитых трасс в Ставропольском крае. На данный момент 208 из них отремонти- рованы, а 24 попали в план-график 2019 года, в том числе улица Цветочная на хуторе Красный Пахарь. За ее ремонт проголосовали более 1500 человек. Эта улица стала лидером антирейтинга в 2018 году.