В Минсельхозе РФ заявили о намерении ежегодно наращивать производство молока в стране на 400-500 тысяч тонн и довести его к 2024 году до 33,6 миллиона. Это должно увеличить процент качественной продукции на прилавках.

Доля "молочки" в продовольственной корзине в зависимости от региона составляет 20-30 процентов. При этом, по данным специалистов Роскачества, исследовавших этот рынок в прошлом году, содержимое трети бутылок с питьевым молоком можно считать фальсификатом, так как в него были добавлены растительные жиры или сухое молоко. В целом же на рынке данной продукции к фальсификату можно отнести до 12 процентов товаров - таковы данные минсельхоза РФ.

Рост числа проверок, усиление контроля и введение новых требований к маркировке продукции - все это должно изменить ситуацию к лучшему. Но необходимо также и больше собственного качественного сырья, а вот с этим есть проблемы. Так, в Ставропольском крае в 2018 году, по предварительным данным, выпустили 610 тысяч тонн молока. Производство за последние пять лет снизилось на 10 процентов. Среди причин - уменьшение поголовья коров молочных пород из-за того, что невыгодные закупочные цены снизили рентабельность.

Однако на Ставрополье местные власти уже отрапортовали о намерении поднять в течение последующих пяти лет производство молока до миллиона тонн - то есть на 64 процента больше, чем сейчас. Примечательно, но столько молока на Ставрополье действительно получали всего четверть века назад.

Сами аграрии отнеслись к громким заявлениям с большим скепсисом, мол, они и рады бы, но не могут этого сделать в нынешних условиях, даже несмотря на то, что в 2018 году сумма на поддержку молочного животноводства в крае превысила 620 миллионов рублей. Такой же уровень власти обещают сохранить и в 2019-м. В прошлом году значительная часть средств ушла на покрытие части расходов при закупке племенного скота.

Так, сельхозпроизводители края в 2018-м благодаря новому виду господдержки приобрели 1000 голов племенного молодняка из Лениградской, Вологодской, Воронежской, Новгородской и Ярославской областей, а также Удмуртской Республики.

- Рост производства молока благодаря этому приобретению в 2019 году составит около семи тысяч тонн. Предоставленная государственная поддержка позволила товаропроизводителям компенсировать до 70 процентов затрат на покупку племенного молодняка молочных пород, - отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Алексей Руденко.

Но, учитывая амбициозные планы властей, достичь показателя в миллион тонн молока в год, не заинтересовав фермеров, вряд ли удастся. А они в основном предпочитают заниматься растениеводством, которое в несколько раз рентабельнее.

Сейчас в большинстве хозяйств показатель воспроизводства стада на весьма низком уровне или вообще не меняется. За год на предприятиях недополучают около шести тысяч голов КРС, что выливается в потерю около 70 тысяч тонн молока.

- Мы прекрасно понимаем, что решить комплекс наболевших проблем в животноводстве нельзя, во-первых, без качественного научного сопровождения и, во-вторых, без значительных инвестиций, - подчеркнул министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников.

Производством молока в крае занимается 44 компании, пять из которых дают половину всего объема сырья. А 28 организаций стоят на грани экономической эффективности из-за низкой продуктивности коров и невысокой рентабельности предприятия. Изменить положение можно только за счет их реконструкции. Поэтому очень болезненным ударом для молочного животноводства стала отмена господдержки именно на модернизацию производства. В 2017 году благодаря краевому субсидированию (компенсации были в пределах 70 миллионов рублей) удалось реконструировать три фермы и приобрести 350 голов скота.

- У нас в колхозе средний надой с коровы составляет 4100 килограммов в год, - говорит председатель СПК колхоза "Первокумский" Владимир Калашников. - Это очень низкий показатель по нынешним временам. Уровень рентабельности по итогам 2017 года - 1,6 процента. Это не позволяет говорить об эффективности молочного производства. Цена сырья должна быть хотя бы в полтора раза выше, чтобы молоком стало выгодно заниматься. Животноводство у нас убыточно, но в этой сфере работает 60 человек, поэтому мы ее сохраняем. В 2017 году хотели воспользоваться господдерж- кой на техническую модернизацию. Потратили почти 700 тысяч рублей на проектную документацию, а в 2018-м этот вид отменили. Своими же силами у нас не получится выполнить данную работу.

- В нашей компании неоднократно ставился вопрос о ликвидации молочного производства из-за его убыточности, - рассказал директор по взаимодействию с государственными программами акционерного общества "Концерн Энергомера" Андрей Хусточкин. - Сдерживало только то, что мы - крупный работодатель. Но в 2017 году ситуация изменилась, мы приняли участие в программе модернизации, получили грант в размере 350 миллионов рублей, вложили еще своих 50 миллионов. В итоге в 2018 году мы существенно смогли изменить ситуацию, надой на одну фуражную корову превысил восемь тонн. Этот сегмент бизнеса впервые стал прибыльным. Теперь есть уверенность, что это направление можно довести до уровня рентабельности, близкого к растениеводству. Будем развиваться и дальше, инвестировать в производство кормов и докупать поголовье.

На что же рассчитывают власти, заявляя о столь масштабных планах? Видимо, как раз на заинтересованность инвесторов.

- Мы провели серьезный анализ потенциала края. Сегодня увеличить производство можем только за счет технологической модернизации действующих молочно-товарных ферм и реализации новых инвестпроектов, увеличения поголовья коров и репродуктивности животных, - отметил министр.

Общий объем инвестиций в 2018 году в эту подотрасль составил 2,2 миллиарда рублей, тогда как в 2017-м - только 400 миллионов. Было модернизировано три крупных фермы, построено два новых молочно-товарных комплекса, также аграрии реконструировали или создали с нуля два десятка небольших ферм. К 2020 году вложенные инвестиции позволят дополнительно производить 30 тысяч тонн молока в год, уверены в минсельхозе края.

Кроме того, приступили к реализации новых проектов еще семь инвесторов. Шесть компаний работают в сфере производства коровьего молока, еще одна строит козью ферму на 2,3 тысячи голов. До 2024 года инициаторы только этих проектов приобретут около 13 тысяч голов скота, а производство молока благодаря им вырастет в регионе на 90 тысяч тонн. Но для достижения общекраевого миллиона этого, конечно, недостаточно.

Примечательно и то, что даже продвинутые технически предприятия также испытывают трудности с рентабельностью.

- У нас опыт работы именно с импортным скотом. Внедрено холодное беспривязное содержание коров. Это позволило достичь более 10 тысяч килограммов надоя на буренку в год. Стадо в день производит до 40 тонн молока. Все процессы автоматизированы. При селекции используем генетический материал, который исследуется по 31 параметру, - рассказал корреспонденту "РГ" исполнительный директор ООО "Агрофирма "Село Ворошилова" Сергей Шахвалиев. - Но так как цена на молоко летом была самой низкой за последние три года, на плаву удается удержаться только благодаря господдержке.

Комментарий

Владимир Трухачев, ректор Ставропольского аграрного университета, академик РАН:

- Мы даже жителей своего региона не можем обеспечить молоком. У нас есть районы, где вообще нет коров. Сохраняется диспропорция между растениеводством и животноводством. Пока у нас нет нормальной кормовой базы, ни о каком миллионе тонн молока в год не может быть и речи. В некоторых хозяйствах из-за использования семени непонятной генетики получаем заведомо на 30 процентов меньше приплода, чем возможно. Еще один важный вопрос - исследование качества молока-сырья на содержание белка, жира и соматических клеток, оно должно быть ежемесячным. У нас где-то в хозяйствах его проводят, где-то нет, а кто-то просто обращается в какие-то странные лаборатории. Существует и кадровая проблема. Раньше мы готовили 100 зоотехников и 200 ветврачей в год. Сейчас еле набираем группу из 20 студентов-зоотехников и 80 ветеринаров.

Кстати



Валовой объем продукции животноводства Ставрополья составляет 60 миллиардов рублей, из них 35 процентов приходится на молоко. На территории края сейчас работает 20 перерабатывающих организаций, на три из которых отправляют 80 процентов полученного сырья. Общий объем переработки в 2018 году составил 216 тысяч тонн. Ставропольский молочный комбинат первым в России открыл производство пищевой лактозы мощностью две тысячи тонн в год. По данным специалистов, сейчас на Ставрополье производится 151 килограмм молока в год на душу населения. При этом медицинская норма составляет 325 килограммов. Сейчас производители просят губернатора присоединиться к программе "Школьное молоко", которая существует уже в 49 регионах России. "Такая программа разрабатывается, она будет стоить 176 миллионов рублей. Проблема в том, что у многих детей сейчас непереносимость лактозы и надо как-то решить вопрос с замещением для них коровьего молока чем-то другим", - отметил губернатор края Владимир Владимиров.