В Махачкале 138 семей переселенцев наконец получили долгожданные сертификаты на жилье. Однако ждать им пришлось восемь лет.

Села Храх-Уба и Урьян-Уба, где проживали этнические дагестанцы, находятся в Хачмазском районе Азербайджана. В советские годы они входили в состав Магарамкентского района Дагестана, став после 1991 года анклавами на территории соседнего государства.

Но в 2010 году, в результате подписания соглашения об установлении границ между Россией и Азербайджаном, Храх-Уба и Урьян-Уба вошли в состав закавказской республики. Тогда же практически все жители этих сел захотели переехать в РФ и обустроиться в Дагестане.

Власти северокавказского региона согласовали программу переселения, но ее реализация затягивалась. Все это время семьи, оставившие свои дома в соседнем государстве, жили кто у родственников, кто на съемной квартире.

Долгие споры шли по поводу того, в каком виде государство должно оказать помощь переселенцам - построить ли компактный населенный пункт для них, выделить деньги или все-таки сертификаты на покупку жилья там, где они сами захотят. Сошлись на сертификатах.

Но только в этом году, после смены руководства республики, дело сдвинулось с мертвой точки. Властям удалось изыскать необходимые средства и выдать переселенцам жилищные сертификаты. Всего в список включили 138 семей, а это 377 человек.

- Проблема с финансированием разрешилась только в 2018 году. 14 февраля было заключено соглашение между правительством РД и минкавказом РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета на социальные выплаты жителям сел в рамках госпрограммы развития СКФО до 2025 года. На эти цели выделено более 200 миллионов рублей из федеральной казны и около десяти миллионов - из республиканской, - сообщил министр строительства и ЖКХ РД Малик Баглиев.

Один из переселенцев, Бахтияр Мамедов, рассказал, что площадь жилья, положенного по сертификату, зависит от количества членов семьи. Одному человеку полагается 33 квадратных метра, двоим - 42, троим и более - по 18 на каждого.

Первоначально у новоселов были опасения, что, приобретя жилье в новостройках, они могут вновь оказаться на улице.

- В республике, особенно в Махачкале, значительное количество многоквартирных домов построены незаконно, некоторые судом определены под снос. Не хотим оказаться в неприятной ситуации, - пояснил Мамедов.

Однако в минстрое РД заверили, что процесс покупки квартир контролируется властями. Они будут приобретаться только у добросовестных застройщиков. Также в министерстве работает консультационный центр, где можно получить любую информацию о домах, где переселенцы присмотрят квадратные метры.