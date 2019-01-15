Прямые расчеты между ресурсоснабжающими предприятиями и собственниками жилья, введенные несколько лет назад, помогли предотвратить хищение денег управляющими компаниями, на счетах которых ранее аккумулировались средства, предназначенные теплоснабжающим компаниям, водоканалам, электроэнергетикам. Но несколько лет подобной практики показали, что подобная схема расчетов имеет не только плюсы, но и минусы, отмечают эксперты. Стремясь извлечь как можно больше прибыли, ресурсники порой нарушают закон.

Примером такого нарушения стал спор одного из мурманских предпринимателей с теплоснабжающей компанией, отапливающей жилфонд Мурманска. Предприниматель, имеющий нежилое помещение в многоквартирном доме N 49 на улице Кирова, получил от теплоэнергетиков проект договора теплоснабжения, который показался ему весьма спорным.

- К этому договору прилагались расчеты платы за тепло, которые вызвали у меня сомнение, - рассказал Игорь Буренко, председатель товарищества собственников недвижимости "Кирова 49". - Изучив эти документы, я обнаружил, что расчеты взяты, как говорится, "из головы", а не из законодательства, которое четко определяет, по каким формулам должны вестись эти расчеты, - особенно в том случае, если в доме есть общедомовой прибор учета тепла. Я обратился в теплоснабжающее предприятие с просьбой пересмотреть договор и получил отказ - мол, договор на всех один и пересмотрен быть не может.

Как показал анализ договора и предложенных теплоэнергетиками формул расчета, при их использовании предприниматель платил бы за тепло на 15-20 процентов больше, чем в том случае, если бы плата за тепло рассчитывалась по закону. Переписка между ресурсниками и предпринимателем продолжалась около двух лет. В конце концов теплоснабжающая компания обратилась в суд, но проиграла.Формулы, предложенные теплоэнергетиками, из договора пришлось исключить.

Это в корне меняет методику расчета, подчеркивает председатель ТСЖ. Она становится прозрачной, простой и понятной. Есть показания общедомового прибора учета, есть площадь дома. Из показаний прибора вычитается энергия, расходуемая на подогрев горячей воды, подаваемой в квартиры жильцов. Остается тепло, используемое исключительно на отопление дома. Его количество делится на общую площадь дома, затем полученный результат умножается на площадь конкретного помещения. Теплоэнергетики же предлагали более сложную методику расчета, которая позволяла завышать плату.

Избыточное потребление тепла можно обнаружить только в первом квартале следующего года, что усложняет контроль

Но такими внимательными бывают далеко не все потребители тепла. Многие ТСЖ подписывают договоры о теплоснабжении, не вникая в их суть, и в итоге за год переплачивают сотни тысяч рублей, которые можно было бы использовать на нужды дома - например, отремонтировать подъезды, заменить окна, организовать более качественную уборку дворов.

Еще один пример "левого" дохода теплоэнергетиков - "холодная" горячая вода. Многим жильцам хорошо знакома ситуация: сразу после того, как открываешь кран горячей воды, из него некоторое время идет прохладная вода, которую приходится пропускать. Ясно, что норме в 60 градусов эта вода не соответствует, но платить за нее приходится как за горячую. Из 100 потребленных кубометров горячей воды по-настоящему горячими являются около 60-70 кубометров.Проблему подобной переплаты можно успешно решить с помощью общедомового теплосчетчика. Но человеку, которому не хватает специальных знаний, очень сложно разобраться в расчетах за тепло - ему проще заключить договор на поставку тепла и, не проверяя правильности расчетов, оплачивать ту сумму, которую ему выставляет поставщик услуг, Обычные жильцы даже не пытаются этого сделать, для них эта задача почти непосильна. Большинство управляющих компаний тоже не могут этим заниматься, так как не имеют специалистов, которым эта задача по силам. И такая ситуация выгодна теплоэнергетикам, которые не заинтересованы в том, чтобы уменьшать количество отпускаемого тепла, поскольку в этом случае сокращается их прибыль. Это сокращение весьма значительно. Жилой дом, где есть теплосчетчик и где активно занимаются энергосбережением, по итогам года может сэкономить от 15 до 30 процентов платы за коммунальные ресурсы.

- По моим данным, около 60 процентов домов в Мурманске до сих пор либо не имеют общедомовых приборов учета тепла, либо эти приборы не введены в коммерческую эксплуатацию, - подчеркивает Игорь Буренко. - Теплоэнергетики всячески затягивают этот процесс.

Есть и другая точка зрения. Общедомовые теплосчетчики несут выгоду не только жильцам, но и ресурсникам, поскольку устраняют наболевшую проблему дополнительных счетов за тепло по итогам отопительного сезона, отмечают представители теплоэнергетической отрасли.

Сегодня в Мурманской области плата за этот ресурс начисляется по нормативам, равными частями в течение всего года. Затем, через 12 месяцев, по итогам минувшего отопительного сезона делается корректировка платы за этот ресурс. Каждый год то в одном, то в другом муниципалитете эта корректировка приводит к скандалу из-за "перетопов", когда жильцам тех или иных домов приходят дополнительные квитанции за тепло на суммы в тысячи, а то и в десятки тысяч рублей.

- Основные причины в том, что управляющие организации часто не занимаются энергосбережением и повышением энергоэффективности жилых домов, - отмечает Евгений Степанов, директор Кольского филиала одной из крупных генерирующих компаний. - При проверке готовности жилфонда к отопительному периоду часто выявляются факты отсутствия в домах теплоизоляции, регуляторов температуры систем горячего водоснабжения, балансировочного и погодозависимого оборудования. Контроль со стороны собственников затруднен, поскольку избыточное потребление тепла можно обнаружить только в первом квартале года, следующего за расчетным, при проведении корректировки. Это не позволяет собственникам выявлять "перетопы" и требовать от УК устранить причины, приводящие к перерасходу тепловой энергии.

В сентябре теплоэнергетики предложили властям Мурманской области перейти на оплату отопления "по факту", используя только показания общедомовых приборов учета тепла, но эта инициатива не была поддержана. Чиновники объясняют это тем, что в этом случае гражданам придется слишком дорого платить за тепло зимой.

Хотя бы частично решить проблему противоречий между поставщиками и потребителями тепла могло бы создание расчетных центров, которые не будут зависеть от ресурсоснабжающих организаций, считает Буренко. Они должны подчиняться региональным властям. Им необходимо поручить проверку правильности расчетов и изготовление квитанций для граждан. Некоторые регионы уже имеют такой опыт. Например, единый расчетный центр, имеющий 27 отделений, существует в Казани.

Комментарии

Алла Хугаева, отраслевой аналитик:

- Существует критический объем оказанных услуг, когда для предприятия выручка от реализованных услуг равна издержкам. Прибыль предприятию принесет только сверхкритический отпуск услуг потребителям. Это означает, что предприятие должно стремиться к отпуску услуг свыше критического объема. Можно увеличить объем прибыли, снижая материальные затраты, однако это идет вразрез с заинтересованностью предприятия в повышении тарифов при их очередном пересмотре. Форма оплаты услуг и регулирования центром в отрасли сегодня такова, что она ориентирует предприятия на затратные принципы, противоречащие рациональному энергоресурсосбережению.

Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Заполярья:

- Я не согласен, что теплоэнергетики не заинтересованы в установке общедомовых приборов учета тепла. Все как раз наоборот - ресурсоснабжающие предприятия стремятся определить справедливый объем поставленных ресурсов. А что касается того, что теплоэнергетики теряют деньги из-за общедомовых приборов учета тепла, то это неправда. Перерасчеты с выставлением дополнительных квитанций потому и происходят, что реальное потребление тепла оказалось выше, чем расчетное. И это вина управляющих компаний. Счетчики невыгодны как раз УК, поскольку жилфонд они содержат плохо и потери ресурсов велики. При перерасходе тепла, которое показывает прибор, возникают вопросы именно к управляющим организациям.