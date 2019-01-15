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15.01.2019 19:07
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Елизавета Боярская сыграет на сцене Марину Цветаеву

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В Петербурге состоится российская премьера музыкального спектакля "1926". В основе - переписка Марины Цветаевой с Борисом Пастернаком, которая длилась 14 лет.

Перипетии одного из величайших платонических романов XX века воплотят на сцене актеры двух столиц - Елизавета Боярская и Анатолий Белый. "Ты такая своя, точно была всегда моей сестрой, и первой любовью, и женой, и матерью, и всем тем, чем была для меня женщина". Многочисленные попытки встретиться заканчивались неудачей. "Сами эти тексты - настоящая поэзия, вязь метафор, интеллектуальное удовольствие", - отмечают создатели постановки. Драматург и режиссер Алла Дамскер (кинорежиссер, сценарист, это ее дебютная театральная работа) сплела из тонкой эпистолярной канвы реальных писем драматургию спектакля "1926".

Фото: Юлия Кудряшова /Театр имени Ленсовета
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Будет звучать скрипка. Третий герой драмы - Эрих Мария Рильке, немецкий поэт-модернист XX века, его голос отдан скрипачу-виртуозу и контратенору Дмитрию Синьковскому. Партитура, подготовленная специально для спектакля Алексеем Курбатовым, включает его собственные сочинения, а также шедевры Баха, Бартока, Изаи, Шостаковича, Пьяццоллы и других композиторов. Спектакль создан петербургским Фондом поддержки музыкального образования.

Также использованы фрагменты поэмы Цветаевой "Крысолов", написанной в эмиграции, основанной на средневековой немецкой легенде о крысолове. Летом 1284 года в городе Гаммельне появился странствующий музыкант и предложил жителям избавить их от нашествия крыс. Повинуясь звукам его флейты, крысы вслед за музыкантом вышли из города, вошли в реку Везер и утонули.

Фото: пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке
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Автор идеи и художественный руководитель проекта - лауреат Государственной премии РФ Валерий Галендеев, режиссер и педагог Малого Драматического театра - Театра Европы (в этом театре, к слову, служит Елизавета Боярская). Сценографией занимался художник Глеб Фильштинский, художник по костюмам - Алина Герман.

Премьера состоится 25 января в Малом зале Филармонии имени Д.Д.Шостаковича.


Прямая речь

Елизавета Боярская, заслуженная артистка РФ:

- Я люблю поэзию 60-х годов, Серебряного века, но Цветаева для меня всегда занимала особое место. Мне всегда нравилось ее колоссальное отличие от других поэтов: экспрессия, неистовость, какая-то космическая одаренность - действительно, полное ощущение, что это не человек, а сверхъестественное существо - ее неприкаянность, ее сложнейшая судьба. Она никогда не боялась экспериментировать ни с размерами, ни с рифмами: ее почерк в поэзии совершенно уникален, ни на что не похож. Плюс ее масштаб личности и ее эпоха. Все это делает Цветаеву для меня очень притягательной личностью, которую интересно примерить на себя. Не просто читать ее стихи, а - подчеркну - примерить на себя. Это было принципиально важным.

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