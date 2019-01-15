Коммунальщик в Заполярье обманул ресурсников на 26 млн

Директор управляющей компании "Каскад" отправился в колонию за причинение ущерба ресурсоснабжающим организациям на сумму более 26 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области.

- УК "Каскад" управляла многоквартирными домами в городе Гаджиево, - отметили в пресс-службе прокуратуры. - Как установил суд, с июня 2014 по май 2017 года директор "Каскада" путем обмана представителей ресурсоснабжающих организаций незаконно удержал у себя более 26 миллионов рублей, которые поступили от населения в счет оплаты услуг предприятий "ГУ ЖКХ", "Мурманэнергосбыт" и "АтомЭнергоСбыт".

В итоге Полярный районный суд осудил директора по статье 165 Уголовного кодекса РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере).

Руководителя приговорили к двум годам колонии-поселения, штрафу в 70 тысяч рублей и запретили ему работать в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством в течение трех лет.