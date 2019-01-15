Новгородские следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора строительной компании, который возвел "новый аварийный дом" в городе Боровичи. Муниципальные власти приобрели трехэтажное 20-квартирное здание на Транзитной улице в 2011 году в рамках программы расселения аварийного жилья, однако новоселы указали чиновникам на многочисленные недоделки. Независимые эксперты признали: дом ремонту не подлежит, помещения представляют опасность для людей

Несчастливое новоселье

Проблемы у жильцов, как сообщают новгородские активисты ОНФ, начались сразу же после заселения. Подвалы постоянно затапливало, из-за сырости в квартирах появилась плесень. Канализационный люк работал плохо, крыша протекала, стены покрылись трещинами, а само здание пропиталось неприятными запахами. В 2017 году поставщики газа приостановили газоснабжение "нового аварийного дома", чтобы избежать ЧП. Специалисты выяснили, что вентиляционные каналы в здании, за которое бюджет заплатил более 22 миллионов рублей, выполнены из горючих материалов.

Несчастливые новоселы просили признать жилье аварийным и выделить им другие квартиры. Власти решили, что все-таки смогут отремонтировать проблемный объект. Здание по инициативе администрации Боровичского района включили в программу капитального ремонта на 2017-2018 годы, такую информацию опубликовали на официальном сайте правительства региона. То есть фактически исправление недоделок оплатят своими взносами новгородцы.

В ситуацию вмешались новгородские следователи. В июле 2017-го следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Предполагалось, что местные чиновники выдали разрешение на ввод дома в эксплуатацию, зная о многочисленных дефектах. Это привело к нерациональному расходованию средств муниципального бюджета. Однако наказание должностные лица не понесли: уголовное дело, по информации прокуратуры Новгородской области, было прекращено за истечением срока давности.

Генеральный директор строительной фирмы стал фигурантом уголовного дела в декабре 2018-го - несмотря на то что компания ликвидировалась в 2016 году. Предпринимателя подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Его заключили под стражу.

- В ходе работ застройщик допустил множественные нарушения строительных норм и правил. Кроме того, компания, чтобы снизить затраты, применяла материалы с пожарно-техническими характеристиками меньшей степени огнестойкости.

При этом, передавая квартиры, подозреваемый ввел орган местного самоуправления в заблуждение относительно качества строительных работ. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры области, - сообщил начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Новгородской области Дмитрий Семенов.

Проблема не одного региона

Так называемые новые аварийные дома - настоящий бич регионов Северо-Запада. Некачественное жилье, которое уже сейчас впору расселять, строили или покупали на бюджетные деньги не только в Новгородской области, но и на Псковщине, в Республике Коми и Карелии.

- Недавно мы вместе с представителями прокуратуры и федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ ездили с инспекцией в город Печоры Псковской области, где абсолютно все жилые здания для переселенцев возвели с дефектами, - рассказывает руководитель псковского общественного объединения "Управа в ЖКХ" и рабочей группы ОНФ Сергей Елизаров. - Обследовали три дома - везде недоделки были выявлены примерно полтора года назад. В двух домах, на Сельской улице и на улице Гагарина, застройщики исправили ситуацию, жильцы, которых мы опросили, остались довольны.

Я уверен, что без огласки, без внимания СМИ и общественности такого результата не было бы. А вот застройщик третьего дома, на Новой улице, не исправил практически никаких дефектов. Он лишь попытался закрасить черную плесень на одной из стен, но она все равно проступила под слоем краски.

Знаний не хватает

Чаще всего местные власти, столкнувшись с претензиями переселенцев и общественников, утверждают: сразу же после постройки с домами все было в порядке, дефекты проявились в процессе эксплуатации. Конечно, в некоторых случаях чиновники, принявшие дом с недоделками, лукавят. Однако здесь на первый план выходит другая проблема: работникам администраций небольших муниципалитетов, где практически не строятся многоквартирные дома, не хватает специальных знаний.

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Следует пояснить, что до 2004 года, когда вступил в силу Градостроительный кодекс РФ, жилые здания в нашей стране принимались по значительно более строгой схеме. Собиралась приемная комиссия, в состав которой входили представители МЧС, строительного надзора, санитарно-эпидемиологической службы.

После 2004-го эти обязанности возложили на муниципальные власти.

- Опыт Печор показывает, что бороться с уже построенным "новым аварийным жильем" довольно сложно, даже когда строительная компания продолжает работать на рынке, - сетует Сергей Елизаров. - Радует, что в Новгородской области решили привлечь к уголовной ответственности обанкротившегося застройщика - возможно, этот пример предостережет других недобросовестных строителей. А чтобы дефектных домов стало меньше впредь, мы предложили региональным властям привлечь МЧС и Роспотребнадзор к приемке домов, построенных в рамках новой программы расселения аварийного жилья. В 2019-м будем более детально прорабатывать эту инициативу. Если схема окажется эффективной, попробуем

с помощью областных депутатов выйти на межрегиональный уровень. Какой-то позитивный эффект мы в любом случае увидим. К примеру, сотрудники МЧС точно не позволили бы ввести в эксплуатацию дом, вентиляционные каналы в котором выполнены из воспламеняющегося материала.