Госдума приняла в первом чтении законопроект о государственном социальном заказе, призванный превратить бизнес и социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО) в полноправных конкурентов бюджетных учреждений. В принципе, СО НКО и сейчас могут оказывать гражданам бесплатные социальные услуги, а потом компенсировать затраты из казны. Однако развитие негосударственного рынка во многом зависит от активности чиновников на местах. Каковы успехи и неуспехи субъектов Северо-Запада, выясняла корреспондент "Российской газеты".

От идеи к закону

По словам секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева, еще 12-13 лет назад сама идея привлечения некоммерческого сектора в социальную сферу отвергалась на государственном уровне. С тех пор инициатива претерпела множество трансформаций, обрела законодательные формы и, наконец, стала частью федерального закона об основах социального обслуживания граждан в РФ. Документ, заработавший в 2015 году, позволил юридическим лицам, в том числе СО НКО, вступать в специальный реестр поставщиков социальных услуг, помогать гражданам и получать компенсации из бюджета.

- Мы видим на практике, что в каких-то регионах НКО функционируют в сфере социальных услуг очень активно, - отмечает председатель комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова. - А в других регионах, к сожалению, пока что движения почти нет.

Дело в том, что правила игры на рынке и тарифы, по которым оказываются услуги, определяют региональные власти. Где-то действует порядок предоставления компенсаций, невыгодный юридическим лицам и НКО. В других субъектах РФ работу представителей внебюджетного сектора оценили в несколько раз дешевле работы государственных и муниципальных учреждений.

Новый законопроект ставит бюджетные учреждения, бизнес и некоммерческие организации в равные финансовые условия. Если он вступит в силу, всем регионам придется разрабатывать тарифы с помощью единой методики. Более того, будут учитываться затраты, связанные с обслуживанием движимого и недвижимого имущества, техники, других элементов инфраструктуры.

При этом социально ориентированным НКО, которые уже имеют хорошую репутацию и историю успеха, следует предоставлять поддержку сроком на два года и более, полагает директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Артем Шадрин. Сейчас все финансовые взаимоотношения государства с поставщиками социальных услуг ограничиваются одним годом. По словам экспертов, нередко именно этот фактор сдерживает реализацию долгосрочных негосударственных социальных проектов.

Выбор за получателями

Что касается способов отбора исполнителей услуг, законопроект предусматривает два пути. В первом случае государственные и муниципальные учреждения, бизнес и НКО будут участвовать в конкурсах. Во втором случае выбирать поставщиков предстоит получателям услуг - им государство выдаст специальные сертификаты.

Документ масштабирует на всю страну инновационные механизмы, которые уже несколько лет тестируются в пилотных регионах. К примеру, Вологодская область стала одним из первых субъектов РФ, внедривших систему сертификатов на рынке детских дополнительных образовательных услуг. Родители могут "отоварить" свой сертификат, обратившись как в бюджетное, так и в негосударственное образовательное учреждение. В 2017 году кружки и секции по этой системе посетили около 15 тысяч юных вологодцев. Более 700 из них бесплатно обучались в негосударственных учреждениях.

Пилотный проект координируется федеральным центром, однако формировать реестр поставщиков и разрабатывать правила игры для бюджетных и негосударственных организаций регионы должны самостоятельно. В 2017-м в эксперименте участвовали девять регионов, в 2018-м их число увеличилось до 20. Так, с 1 сентября прошлого года систему персонифицированного финансирования дополнительного образования внедряют в Калининградской области. За два месяца родители дошколят и школьников получили 36,5 тысячи персональных сертификатов.

Сейчас все финансовые взаимоотношения государства с поставщиком социальных услуг ограничиваются одним годом

- Важно, что родители сами будут решать, где использовать сертификаты, - подчеркивает координатор проекта ОНФ "Равные возможности - детям", депутат Госдумы РФ Любовь Духанина. - Так они смогут поддержать те кружки и секции, где создаются лучшие условия для развития их детей.

Инструменты есть

К концу 2018-го в реестре поставщиков социальных услуг Калининградской области числились 89 учреждений, в том числе 34 негосударственные организации. За год доля внебюджетных игроков рынка увеличилась почти вдвое: с 19 до 37 процентов. Однако не все негосударственные участники реестра смогли получить компенсации из казны.

К примеру, калининградский благотворительный центр "Верю в чудо" несколько лет на благотворительной основе занимается психолого-социальной реабилитацией семей с детьми, пережившими онкологические и другие жизнеугрожающие заболевания, оказывает паллиативную помощь неизлечимо больным детям. Государственные организации в Калининградской области на этом узком "рынке" попросту не представлены.

- Мы вошли в реестр, региональные власти разработали для нас тарифы, однако процесс заключения соглашения растянулся на несколько месяцев, - рассказывает соучредитель и директор-волонтер "Верю в чудо" София Лагутинская. - Компенсировать часть затрат за счет бюджета центру в 2018 году так и не удалось. Надеемся, в текущем году взаимодействие получится наладить. Центр, разумеется, продолжает оказывать услуги на благотворительной основе, но бюджетные компенсации позволили бы нам помочь еще большему числу семей, реализовать новые проекты. В принципе, все законодательные инструменты, необходимые для поддержки СО НКО, у регионов уже есть. В то же время я приветствую реформы, которые позволят расширить перечень этих инструментов. Кроме того, очень актуальной и логичной видится инициатива по расширению сроков предоставления бюджетной поддержки СО НКО.

Нужны четкие правила

На Вологодчине негосударственных поставщиков, которые могут претендовать на бюджетные компенсации, пока немного, но все они активно наращивают свою долю на рынке социальных услуг. По состоянию на 1 октября 2018 года в реестре числились 68 организаций социального обслуживания, в том числе две коммерческие структуры и шесть СО НКО.

Так, некоммерческий центр социального обслуживания населения, который предоставляет социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому, функционирует в регионе с июля прошлого года. За полгода более тысячи жителей Вологодского района и Вологды перешли в это НКО из государственных учреждений области. Негосударственный дом-интернат в 2016 году выбрали в качестве поставщика соцуслуг 20 граждан, в прошлом году - более 200 человек.

- У вологодских социально ориентированных некоммерческих объединений есть большой потенциал на рынке соцуслуг, - комментирует ситуацию председатель Ассоциации СО НКО Вологодской области, эксперт фонда "Наше будущее" Анна Хрястунова. - Однако их выход на рынок, на мой взгляд, сдерживают два фактора. Первый - это отсутствие единых административных регламентов, регулирующих полномочия регионов в сфере деятельности СО НКО.

Следует пояснить, что с 1 января 2017 года появилась новая форма взаимодействия государственных структур и некоммерческих объединений. Речь идет о реестре исполнителей общественно полезных услуг (ИОПУ). Он отличается от реестра поставщиков соцуслуг более широким списком работ, за которые полагаются компенсации. Так, статус ИОПУ могут получить некоммерческие объединения, занимающиеся помощью бездомным, социальной адаптацией бывших заключенных и многим другим. Но при формировании новых реестров у регионов возникли сложности - из-за отсутствия четких рекомендаций со стороны федерального центра.

Все законодательные инструменты, необходимые для поддержки СО НКО, у регионов уже есть

- У нас в регионе, по некоторым данным, проекты регламентов разрабатываются в сферах соцзащиты и здравоохранения, - продолжает Анна Хрястунова. - Они нуждаются в корректировке в соответствии с федеральными требованиями. Кроме того, необходимо администрировать другие госуслуги и муниципальные услуги, которые также могут оказывать СО НКО. К примеру, с 1 января 2019 года вводится госуслуга сопровождающего трудоустройства инвалидов. И здесь также требуются единые для всех регионов рекомендации. Отчасти проблему администрирования должен решить новый законопроект о государственном социальном заказе. Однако некоторые важные рекомендации, в том числе по формированию реестров ИОПУ, можно выпустить на федеральном уровне, не дожидаясь принятия законопроекта. Это очень важно, ведь в Вологодской области функционирует немало СО НКО, готовых уже сейчас выйти на рынок общественно полезных услуг. Второй фактор связан с низким уровнем информированности действующих НКО. Сейчас наша ассоциация вместе с региональным Минюстом и органами соцзащиты разрабатывает брошюру. Там мы наглядно, с помощью инфографики объясним, за оказание каких услуг полагаются компенсации, как попасть в реестры, как заключить соглашение, как получить бюджетные средства и так далее.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"