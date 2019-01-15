Новгородского инспектора ДПС заподозрили в сговоре с коммерсантом

В Новгородской области инспектора ДПС подозревают в сговоре с коммерсантом. Полицейский получал от него мелкие взятки. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК.

Как считают в Следкоме, сотрудник полиции предоставлял предпринимателю информацию о необходимости эвакуации транспорта на специализированную стоянку. Из-за конкуренции в данном сегменте бизнеса, коммерсант был заинтересован в сведениях о необходимости эвакуации машин в неположенных местах, а также с мест ДТП. За это и передавал инспектору ДПС от одной до трех тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 291.2 УК РФ - мелкое взяточничество. Следователи выясняют все обстоятельства преступления.