Реформа жилищного строительства, которую сполна ощутят все участники рынка с 1 июля 2019 года, когда будет отменена долевка, а эскроу-счета станут обязательными для привлечения средств будущих жильцов, внесет существенные изменения в цену квадратного метра. Об этом единодушно заявили все эксперты - участники рождественского саммита, которые подвели итоги ушедшего года и составили прогноз на год наступивший.

Прогноз номер один: средняя стоимость квадратного метра жилья составит в Санкт-Петербурге 113,7 тысячи рублей в новостройках и 119,6 - на вторичном рынке. Таковы оценки Российской гильдии риелторов, которые называет директор одной из компаний Ильдар Хусаинов.

Объясняется этот рост несколькими причинами. Главная из них - переход на эскроу-счета и проектное финансирование. Валерия Малышева, генеральный директор одной из петербургских компаний-застройщиков, видит опасность в том, что банки постараются всеми силами минимизировать возможные риски.

А потому они откажутся финансировать проекты, имеющие малый запас маржинальности, будут вынуждены уходить с рынка. Доступность жилья сократится, а цены будут расти.

Это мнение подтверждают и риелторы. Аналитик Ольга Романова утверждает, что уже сегодня в тех жилых комплексах, которые выводят на рынок крупные застройщики, предложение все активнее смещается из областных "капустных полей" обратно в город. Причем хорошими темпами. Например, в Мурино, где раньше проекты плодились десятками, в минувшем году появились считаные единицы.

Вторая причина подорожания жилья в новостройках - рост цен на строительные материалы. Увеличение НДС на два процента - лишь один из ингредиентов этого "коктейля".

- Поскольку строительство состоит из множества составляющих, которые девелопер приобретает с НДС, начиная от разработки проекта и заканчивая закупкой строительных материалов, то, по нашим прогнозам, стоимость жилья возрастет в среднем на пять процентов, - говорит Владимир Богданов, коммерческий директор компании-застройщика. - Все эти накрутки в итоге лягут на конечного потребителя. Жилье для целевой аудитории, которая пришла на рынок стандарт-класса с низкой ставкой, станет недоступным.

Однако эксперты подчеркивают: рост цен на жилье будет неоднозначным. Так, по оценкам Ильдара Хусаинова, цена за один "квадрат" в новостройке поднимется на 7,7 процента, а на вторичном рынке - всего на 5,8 к уровню 2018 года. Но это будет рекордный за последние десять лет рост.

Эта разница в росте цен объясняется традиционными для Петербурга невысокими ценами на квартиры в старом фонде, требующие ремонта, на квартиры с неудачными планировками и изношенными коммуникациями. При этом все эксперты отмечают, что цена на так называемую новую вторичку будет расти.

В том числе - во многом за счет иногородних покупателей. По оценкам экспертов, жители регионов все активнее отдают предпочтение Петербургу, а не Москве. Причина проста: в Петербурге можно купить квартиру примерно в два раза дешевле, а сдавать в аренду практически за те же деньги.

Учитывая все эти факторы, покупатель стремится предупредить рост своих расходов.

Об этом свидетельствует объем выданных в прошлом году ипотечных кредитов.

Так, в Петербурге за год объем выданных ипотечных кредитов вырос на 56 процентов, в Ленобласти - на 40.