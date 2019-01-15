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15.01.2019 15:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербуржцы выстроились в очередь за "красивыми" датами на свадьбу

Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург )

В Петербурге 15 января начали принимать заявления на регистрацию брака в период с апреля по декабрь 2019 года. Старт записи, уже по сложившейся традиции, ознаменовался огромными очередями у городских ЗАГСов - чтобы создать семью в "красивую" или удобную дату, многие из будущих молодоженов заступили "на караул" еще ночью.

Особенный ажиотаж, как и прежде, вызвал Дворец бракосочетания №1 на Английской набережной. Здесь "хвост" из ожидающих записи выстроился еще с ночи накануне, а для удобства активисты даже сделали специальные номерки для вновь прибывающих. По словам очевидцев, к девяти утра очередь у главного городского ЗАГСа насчитывала около 200 пар, а к десяти - их постепенно стали запускать внутрь. Видео с происходящим петербуржцы опубликовали в Сети. В пабликах, посвященных свадьбам в городе на Неве, очевидцы продолжают вести прямую трансляцию с места событий.

Фото: depositphotos.com
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Хоть и не настолько, но тоже многолюдно было и у остальных трех Дворцов бракосочетания - на Фурштатской улице, в Пушкине и Петергофе. А вот районные ЗАГСы, по всей видимости, интересуют молодоженов гораздо меньше. Так, в Приморском районе к утру перед дверьми стояли всего три пары, а вот в Центральном вообще никого не заметили.

При этом многие вовсе не собирались проверять свои чувства ночным стоянием в очереди, решив подать заявление через сайт Госуслуг. Однако наплыв посетителей с первых минут "обвалил" портал, и, испугавшись того, что записаться не получится вообще, молодожены ринулись обращаться в личном порядке.

Что же касается популярных дат, то это даты с девятками, созвучные наступившему 2019 году. Поэтому кроме традиционного летнего сезона, многие хотят оформить отношения 9 или 19 сентября.

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