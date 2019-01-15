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15.01.2019 21:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Шесть томов на снос

Судьба квартала в Санкт-Петербурге остается не ясна
Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7764 (6)
В Северной столице вновь на волоске от сноса оказались пять домов на Тележной улице -новая экспертиза признала здания не подлежащими восстановлению. При этом год назад комплексное обследование уже проводилось, и никакой тотальной аварийности оно не выявило.

Дома 21, 23, 25, 27, 29 были признаны аварийными еще в 2008 году, чуть позже проживавших в них расселили. С тех пор страсти вокруг этого участка в центре города так и не утихают. В 2017 году градозащитникам удалось предотвратить крупнейший  в городе снос - город отказался от контракта с подрядчиком, который должен был полностью демонтировать здания, и согласился на проведение независимого обследования проблемных объектов.

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Обследование, выполненное под эгидой Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК), показало отсутствие их тотальной аварийности. Существующие повреждения могут быть устранены при ремонте и реконструкции, резюмировали эксперты.

Однако в конце декабря 2018 года рабочую группу пригласили собраться для ознакомления с новой, дополнительной экспертизой. Разработчик - институт строительного проектирования "Геореконструкция", как оказалось, вернулся к теме неремонтопригодности зданий: "проведение каких-либо противоаварийных и ремонтных работ сопряжено с риском обрушения", "единственным возможным решением является снос аварийного участка застройки с последующим воссозданием в новых материалах", говорится в заключении. Но это не все: одной из архитектурных студий выполнен уже и эскизный проект "новодела".

Представители ВООПиК называют заказчиком свежей экспертизы администрацию Центрального района и считают происходящее нарушением ранее достигнутых с властями договоренностей.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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- Результаты нового технического обследования зданий не заслуживают доверия. Оно кардинально расходится с независимым обследованием, и его результаты о необратимой аварийности всех без исключения конструкций всех пяти зданий не оставляют историческому кварталу шансов на сохранение, - уверены там.

Так, по словам зампредседателя городского отделения организации Александра Кононова, капитальные стены были изучены экспертами очень тщательно и "сплошной аварийности там не было даже близко". Здания 25-27 и 29, к примеру, вообще практически не имели аварийных стен.

Вместе с тем администрация Центрального района направила запрос в Государственную административно-техническую инспекцию (ГАТИ) на расширение ограждения по нечетной стороне Тележной улицы, признав ее опасной зоной. "Необходима частичная разборка всех аварийных строительных конструкций. Причем в самое ближайшее время, чтобы избежать трагедии", - отметили в администрации.

Это еще больше насторожило петербуржцев.

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При этом город себя заказчиком экспертизы не признает. По факту им и правда значится застройщик, возводящий по соседству со спорным кварталом жилье. В его рекламных материалах, к слову, говорится, что в ближайшее время соседний участок планируется реконструировать под жилье или молодежный центр.

Кстати, планы по последнему были анонсированы еще в 2017 году.

Что будет с кварталом - пока вопрос открытый, первое заседание рабочей группы перенесли, чтобы участники смогли ознакомиться с шестью томами новой экспертизы, а второе отменили, отправив документы на доработку.

Тем временем

Как стало известно, дома на Тележной все-таки намерены снести. Об этом журналистам сообщил заместитель главы администрации Центрального района Дмитрий Бурдов. По его словам, здания имеют существенные разрушения, и проводить там реставрацию опасно из-за возможности обрушения. Принято решение их разобрать, а после — восстановить в соответствии с историческим обликом. Решение о масштабах и сроках разборки примут в ближайшее время.

 

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