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15.01.2019 20:18
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Снятся острова

Польские власти сделают остров из отходов от создания пролива
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск №7765 (7)
Польша может увеличиться на 181 гектар. Из песка, который останется от сооружения судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу, планируют построить новый остров в Калининградском (Вислинском) заливе.
В Польше появились свои "желтые жилеты"

Новый судоходный канал протяженностью 1,3 километра и глубиной 5 метров должен к 2022 году соединить город-порт Эльблонг с Балтийским морем. Он позволит кораблям длиной до 100 метров, шириной до 20 метров и осадкой до 4 метров заходить в эльблонгский порт. Напомним, что в настоящее время суда попадают в Эльблонг через территориальные воды России. 31 декабря прошлого года Министерство морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши объявило тендер на строительство нового канала, цель которого "обеспечение безопасности и обороноспособности в регионе путем открытия Вислинского залива в Балтийское море и другие существующие водные пути", а также "устранение инфраструктурных барьеров, которые ограничивают развитие северо-восточной части Польши". Этот проект, который обойдется государственной казне в 880 миллионов злотых (примерно 220 миллионов долларов. - Прим. ред.), вызвал множество вопросов. Особенно когда стало известно, что примерно 9 миллионов кубических метров песка и земли, которые останутся от прорытия пролива, пойдут на создание искусственного острова в форме эллипса прямо на месте складирования. Это будет остров площадью1932 на 1192 метра, высотой в примерно два-три метра над уровнем моря. О том, как это повлияет на экологическую ситуацию в регионе, политики правящей партии не подумали. Зато местные власти это очень серьезно обеспокоило.

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Согласия всех необходимых инстанций пока нет, и, судя по принципиальной позиции главы Поморского воеводства Мечислава Струка, их может и не быть. В декабре, когда местное управление охраны природы выдало положительную оценку проекта, Струк заявил, что местные власти оспорят это решение. "В случае с такой большой и сложной инвестицией, мы имеем дело с беспрецедентным экспериментом на живом организме - на природе", - напомнил он. Кроме того, в документе управления охраны природы содержится 142 условия и 34 дополнительных требования к строительству, выполнить которые будет непросто, а местами невозможно. Среди них - пересадка гектаров плавней, заморозка работ на время миграции угрей, отлов и перенос рыб. При этом строителям придется работать лишь несколько месяцев в году - когда не действует режим охраны рыб, птиц и летучих мышей, и так, чтобы вода не становилась мутной.

Комментарий

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:

- Региональное правительство не видит потенциальных рисков, связанных именно с возможным строительством острова. Нас больше волнует вопрос экологии. Ведь остров - это земля, которую польская сторона планирует выкопать, создавая канал через Балтийскую косу. Непонятно, как повлияет этот канал, соединяющий Калининградский залив и Балтийское море, на экологию залива, на состояние водных биоресурсов. Залив все-таки у нас общий, его акватория разделена между Россией и Польшей.

Мы будем еще раз обращаться в МИД России и федеральное министерство природных ресурсов и экологии с просьбой обратить внимание польских коллег на международные обязательства, на необходимость проведения определенных консультаций с российской стороной. Пока у нас есть время, ведь польской стороне еще предстоит согласовать с Еврокомиссией этот проект.

Подготовила Ульяна Вылегжанина

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