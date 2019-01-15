Польские власти сделают остров из отходов от создания пролива

Польша может увеличиться на 181 гектар. Из песка, который останется от сооружения судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу, планируют построить новый остров в Калининградском (Вислинском) заливе.

Новый судоходный канал протяженностью 1,3 километра и глубиной 5 метров должен к 2022 году соединить город-порт Эльблонг с Балтийским морем. Он позволит кораблям длиной до 100 метров, шириной до 20 метров и осадкой до 4 метров заходить в эльблонгский порт. Напомним, что в настоящее время суда попадают в Эльблонг через территориальные воды России. 31 декабря прошлого года Министерство морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши объявило тендер на строительство нового канала, цель которого "обеспечение безопасности и обороноспособности в регионе путем открытия Вислинского залива в Балтийское море и другие существующие водные пути", а также "устранение инфраструктурных барьеров, которые ограничивают развитие северо-восточной части Польши". Этот проект, который обойдется государственной казне в 880 миллионов злотых (примерно 220 миллионов долларов. - Прим. ред.), вызвал множество вопросов. Особенно когда стало известно, что примерно 9 миллионов кубических метров песка и земли, которые останутся от прорытия пролива, пойдут на создание искусственного острова в форме эллипса прямо на месте складирования. Это будет остров площадью1932 на 1192 метра, высотой в примерно два-три метра над уровнем моря. О том, как это повлияет на экологическую ситуацию в регионе, политики правящей партии не подумали. Зато местные власти это очень серьезно обеспокоило.

Согласия всех необходимых инстанций пока нет, и, судя по принципиальной позиции главы Поморского воеводства Мечислава Струка, их может и не быть. В декабре, когда местное управление охраны природы выдало положительную оценку проекта, Струк заявил, что местные власти оспорят это решение. "В случае с такой большой и сложной инвестицией, мы имеем дело с беспрецедентным экспериментом на живом организме - на природе", - напомнил он. Кроме того, в документе управления охраны природы содержится 142 условия и 34 дополнительных требования к строительству, выполнить которые будет непросто, а местами невозможно. Среди них - пересадка гектаров плавней, заморозка работ на время миграции угрей, отлов и перенос рыб. При этом строителям придется работать лишь несколько месяцев в году - когда не действует режим охраны рыб, птиц и летучих мышей, и так, чтобы вода не становилась мутной.

Комментарий

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:

- Региональное правительство не видит потенциальных рисков, связанных именно с возможным строительством острова. Нас больше волнует вопрос экологии. Ведь остров - это земля, которую польская сторона планирует выкопать, создавая канал через Балтийскую косу. Непонятно, как повлияет этот канал, соединяющий Калининградский залив и Балтийское море, на экологию залива, на состояние водных биоресурсов. Залив все-таки у нас общий, его акватория разделена между Россией и Польшей.

Мы будем еще раз обращаться в МИД России и федеральное министерство природных ресурсов и экологии с просьбой обратить внимание польских коллег на международные обязательства, на необходимость проведения определенных консультаций с российской стороной. Пока у нас есть время, ведь польской стороне еще предстоит согласовать с Еврокомиссией этот проект.

Подготовила Ульяна Вылегжанина