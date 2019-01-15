Портрет "Неизвестной в темно-голубом платье" работы Ивана Аргунова, который хранится в коллекции Эрмитажа, заинтересовал Семена Экштута, заместителя шеф-редактора журнала "Родина", по его собственному признанию, случайно. Он, историк, увлекающийся живописью, занимался атрибуцией женского портрета из собрания Кадриоргского художественного музея в Таллине. И вдруг натолкнулся на одну из самых загадочных картин в русской живописи XVIII века.

Экштута заинтересовало, что портрет этот не только подписан художником, но и крайне точно датирован: 30 ноября 1760 года. Как дотошный историк Экштут выяснил, что происходило в этот день в Российской империи. Оказалось, при дворе отмечался ежегодный кавалерский праздник ордена св. Апостола Андрея Первозванного - высшей награды государства. Он предположил, что художник Аргунов, обучавшийся у придворного живописца, без сомнения, был приглашен на это торжество для того, чтобы запечатлевать облик высоких гостей. А кем могла быть эта юная дама? Либо супругой, либо одной из дочерей Андреевских кавалеров.

Сейчас картина находится в Казани, на выставке "Искусство портрета". Фото: Государственный Эрмитаж/Иван Аргунов

- Прелестной незнакомке на портрете, по всей видимости, лет 16-18, не больше, - говорит Семен Экштут. - Дальнейшие изыскания убедили: ни у кого из Андреевских кавалеров не было столь молодой жены. А вот 17летняя дочь-красавица у одного из них была. И я быстро нашел ее имя.

Это оказалась баронесса Анна Михайловна Строганова, урожденная графиня Воронцова (13 апреля 1743 - 21 февраля 1769). Единственная дочь канцлера, графа Михаила Илларионовича Воронцова и Анны Карловны Воронцовой, двоюродной сестры императрицы Елизаветы Петровны. Супруга камер-юнкера Высочайшего двора, крупнейшего землевладельца и уральского горнозаводчика, барона, а с 1761-го - графа Александра Сергеевича Строганова. Эта супружеская пара вернулась из Вены, и по всей видимости именно там молодая жена Строганова обзавелась множеством модных нарядов и аксессуаров, которые и поспешил запечатлеть художник.

Кстати, рассматривать их, старательно и подробно выписанных Аргуновым, - отдельное удовольствие. Трудно не согласиться и с исследователем: после возвращения из Вены баронесса Анна Михайловна Строганова стала иконой стиля для всех придворных щеголих Петербурга.

Сейчас полотно находится в Казани, на выставке "Искусство портрета". Узнав о том, что "Неизвестная" обрела имя, искусствоведы из Казани отметили: даже если обнародованное открытие - всего лишь версия известного историка, ею стоит гордиться: она побуждает людей пристальнее всматриваться в тайны Истории.