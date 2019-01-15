Новости

В РПЦ рекомендовали приходам вести странички в соцсетях 22:20
В ДТП под Воронежем погиб директор металлургического комбината 22:06
В Турции завили о намерении купить ЗРК Patriot и С-400 22:01
Опубликован паспорт нацпроекта "Экология" 22:00
Москвичи смогут парковаться бесплатно больше 70 дней в 2019 году 21:54
Водитель в Москве сбил бабушку с внуками на пешеходном переходе 21:43
ЦИК Украины зарегистрировала еще трех кандидатов в президенты 21:35
В результате атаки террористов в Найроби погибли 7 человек 21:20
Ученые выяснили, как гормоны влияют на возбудителей прыщей 21:14
Российские гандболисты проиграли Бразилии на чемпионате мира 20:25
Албанский язык получил статус второго официального в Македонии 20:20
Названы страны с самыми красивыми женщинами 20:13
Вышел первый трейлер нового "Человека-паука" 20:10
Владимир Путин сменил посла в ЦАР 20:05
Минпросвещения поддержало новый проект по питанию в школах 20:02
В Петербурге прекратили дело об экстремизме за пост в соцсети 19:57
В Госдуме просят запретить "недолитр" молока и "девяток" яиц 19:30
В Москве насмерть замерз топ-менеджер "Евросети" 18:56
На Урале нашли мужчину, выигравшего 500 миллионов рублей в лотерею 18:51
Минтруд: Случаев незаконного увольнения предпенсионеров в России нет 18:50
В Кремле рассказали о перспективах закона о капиталовложениях 18:42
Минфин предложит ОФЗ более чем на 35 млрд рублей 18:37
В истории рождения Вселенной нашли загадочную субстанцию 18:36
В Краснодаре военного судью заподозрили в ДТП со сбитой девушкой 18:31
СК разоблачил коррупционную схему в новой Москве 18:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
15.01.2019 21:57
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Неизвестная" обрела имя

Сотрудник журнала "Родина" раскрыл тайну незнакомки Аргунова
Текст: Ольга Штраус
Российская газета - Федеральный выпуск №7765 (7)
Портрет "Неизвестной в темно-голубом платье" работы Ивана Аргунова, который хранится в коллекции Эрмитажа, заинтересовал Семена Экштута, заместителя шеф-редактора журнала "Родина", по его собственному признанию, случайно. Он, историк, увлекающийся живописью, занимался атрибуцией женского портрета из собрания Кадриоргского художественного музея в Таллине. И вдруг натолкнулся на одну из самых загадочных картин в русской живописи XVIII века.

Экштута заинтересовало, что портрет этот не только подписан художником, но и крайне точно датирован: 30 ноября 1760 года. Как дотошный историк Экштут выяснил, что происходило в этот день в Российской империи. Оказалось, при дворе отмечался ежегодный кавалерский праздник ордена св. Апостола Андрея Первозванного - высшей награды государства. Он предположил, что художник Аргунов, обучавшийся у придворного живописца, без сомнения, был приглашен на это торжество для того, чтобы запечатлевать облик высоких гостей. А кем могла быть эта юная дама? Либо супругой, либо одной из дочерей Андреевских кавалеров.

Сейчас картина находится в Казани, на выставке "Искусство портрета". Фото: Государственный Эрмитаж/Иван Аргунов

- Прелестной незнакомке на портрете, по всей видимости, лет 16-18, не больше, - говорит Семен Экштут. - Дальнейшие изыскания убедили: ни у кого из Андреевских кавалеров не было столь молодой жены. А вот 17летняя дочь-красавица у одного из них была. И я быстро нашел ее имя.

Это оказалась баронесса Анна Михайловна Строганова, урожденная графиня Воронцова (13 апреля 1743 - 21 февраля 1769). Единственная дочь канцлера, графа Михаила Илларионовича Воронцова и Анны Карловны Воронцовой, двоюродной сестры императрицы Елизаветы Петровны. Супруга камер-юнкера Высочайшего двора, крупнейшего землевладельца и уральского горнозаводчика, барона, а с 1761-го - графа Александра Сергеевича Строганова. Эта супружеская пара вернулась из Вены, и по всей видимости именно там молодая жена Строганова обзавелась множеством модных нарядов и аксессуаров, которые и поспешил запечатлеть художник.

Кстати, рассматривать их, старательно и подробно выписанных Аргуновым, - отдельное удовольствие. Трудно не согласиться и с исследователем: после возвращения из Вены баронесса Анна Михайловна Строганова стала иконой стиля для всех придворных щеголих Петербурга.

Сейчас полотно находится в Казани, на выставке "Искусство портрета". Узнав о том, что "Неизвестная" обрела имя, искусствоведы из Казани отметили: даже если обнародованное открытие - всего лишь версия известного историка, ею стоит гордиться: она побуждает людей пристальнее всматриваться в тайны Истории.

Культура Арт Живопись Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Китай призвал США уважать право на участие в "Северном потоке-2"
В результате атаки террористов в Найроби погибли 7 человек
Суд поддержал просьбу ФСБ о продлении ареста украинских моряков
Россияне не смогут строить дачи выше трех этажей
На перевооружение ВС РФ потратят более 1 трлн рублей