В конце прошлого года в Петербурге утвердили новый порядок вынесения "наказания" для домов, которые не борются с наледью на крышах. Согласно документу, если сотрудники районных администраций выявят несвоевременную уборку кровли, а управляющая организация, ТСЖ, ЖСК или ЖК не устранят нарушение за день, им выпишут штраф

В конце прошлого года в Петербурге утвердили новый порядок вынесения "наказания" для домов, которые не борются с наледью на крышах. Согласно документу, если сотрудники районных администраций выявят несвоевременную уборку кровли, а управляющая организация, ТСЖ, ЖСК или ЖК не устранят нарушение за день, им выпишут штраф.

Многие горожане уже прокомментировали документ с опаской: как бы взыскания, которые будет получать дом, не были распределены между собственниками квартир и не оказались в платежных документах.

С одной стороны, товарищество собственников жилья, жилищный и жилищно-строительный кооператив - это некоммерческие организации, которые финансируются самими собственниками.

Иными словами, именно люди оплачивают все услуги и работы. И штрафы уплачивают тоже они. По словам юриста и эксперта по вопросам управления многоквартирным домом Дмитрия Бурняшева, собственник может даже не понять, что оплачивает взыскание за несвоевременную уборку крыши.

- В платежке никогда не будет строки "уплата штрафа". Скорее всего, она завуалированно включится в тариф. Дело в том, что требования к сметам, например ТСЖ, на законодательном уровне отсутствуют.

Это значит, что в расчет могут незаметно внести нужную сумму и распределить ее по различным работам, - объясняет эксперт.

Это утверждение подтверждает Жилищный кодекс. Согласно ему, товарищество собственников жилья должно "определять смету доходов и расходов на год". То есть проводить общее собрание, отчитываться по предыдущему документу и по итогам его исполнения составлять новую смету на следующий год. Пожалуй, это единственное "требование" к бумаге. Именно непрописанные правила дают управленцам возможность вносить незапланированные расходы, такие как штрафы за неочистку крыш, в раздел "прочие". Не уточняя, за что конкретно придется платить жильцам.

Как собственники могут избежать неоправданных сумм в платежных документах и возможно ли это? Быть внимательными и деятельными - к сожалению, сегодня это единственный вариант. Жильцы должны обращать внимание, включены ли в тариф работы по очистке крыш. Если нет - сразу обращаться в управляющую организацию и уточнять этот вопрос. Именно "управленцы" ответственны за содержание жилых домов, в том числе за чистоту кровли. У них нужно узнавать и причины ситуации, когда уборка снега предполагается, но не выполняется. Возможно, аргументом руководителя жилищного объединения станут многочисленные должники в доме. В таком случае собственникам нужно акцентировать внимание на том, что управляющая компания не может из-за задолженности некоторых жильцов отказаться от своих обязанностей по содержанию общедомового имущества и оказанию необходимых услуг. В жилищном законодательстве такого основания нет.

В случае если претензии игнорируются, "доложить" о бездействии организации можно в администрацию района или Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга. Чаще всего подобные обращения не остаются без внимания из-за актуальности проблемы в городе.

В борьбе с сосульками жильцы могут взять инициативу на себя. Наледь образуется из-за плохой теплоизоляции: снег на крыше подогревается снизу, тает и замерзает. На общем собрании можно предложить провести необходимые работы. Стоимость теплоизоляции одного квадратного метра в среднем составляет 650-950 рублей. Это примерно в три раза дешевле, чем ремонт крыши, который входит в ежемесячный платеж за капремонт.

Активист и руководитель проекта "Делайте правильно!" Дмитрий Гусев написал целое справочное пособие по данной проблеме. По его словам, причины возникновения сосулек на большинстве зданий можно устранить за один год.

- Хорошая теплоизоляция кровель увеличит время, в течение которого можно сбрасывать рыхлый снег, а не снег со льдом. Осуществление этой меры займет один сезон. Почему этого не делают повсеместно? Дело в том, что снижение теплопотерь приводит к экономии тепла и уменьшению доходов сбытовых и управляющих компаний, - пишет эксперт.

Также активист на примере собственного дома объяснил, как нужно нормализовать температурно-влажностный режим чердачных помещений, чтобы избежать образования наледи. Ему не понадобились ни лазеры, ни высокочастотные генераторы, ни бензопилы на квадрокоптерах.

Кстати

Чиновники уже признали действенность принципа теплоизоляции.

В Петербурге насчитали 4853 потенциально опасных домов и пообещали в трети из них произвести реконструкцию по технологии "холодный чердак". Выполнять обязали управляющие компании. За прошедший год отличился Калининский район: на декабрь работы были окончены на 92 крышах из 95.