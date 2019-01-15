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15.01.2019 19:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге прекратили дело об экстремизме за пост в соцсети

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Невский районный суд не нашел состава преступления в постах мужчины, которого несколько месяцев назад обвинили в экстремизме. Причем, ходатайство о прекращении дела заявила сторона обвинения.

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, несколько картинок, которые вызвали вопросы у правоохранительных органов, были опубликованы с августа по ноябрь 2015 года на странице мужчины в соцсети "Вконтакте".

На петербуржца завели уголовное дело. Но в конце декабря 2018 года в законодательство были внесены изменения, которые подразумевают, что уголовная ответственность за экстремистские посты может наступить только в случае, если в течение года человека штрафовали за аналогичное деяние.

Так как подобных фактов в биографии мужчины не нашлось, Невский районный суд прекратил уголовное дело

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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