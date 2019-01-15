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15.01.2019 21:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Потеряли капитал

В Поморье группа риелторов обвиняется в махинациях с соцвыплатами
Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7764 (6)
В Архангельской области в суд направлено беспрецедентное уголовное дело: пятеро риелторов из Котласа обвиняются в многочисленных хищениях средств материнского капитала. По данным следствия, в свои махинации они вовлекли девять молодых матерей.

Материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий, но только безналичным способом. Обналичить его законным путем невозможно, поэтому риелторы придумали запутанную схему. 

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Они подыскивали женщин, получивших сертификаты на эту социальную выплату и нуждавшихся в наличных деньгах.

Молодые матери заключали договоры о предоставлении краткосрочных займов на сумму маткапитала, которая на момент последнего эпизода составляла 450 тысяч рублей, с несколькими ООО, зарегистрированными на фигурантов.

Для совершения сделок требовалась недвижимость. Как утверждает следствие, обвиняемые приобретали непригодные для проживания ветхие дома, неблагоустроенные квартиры или комнаты в сельской местности. Самая дорогая жилплощадь, которая использовалась для легализации сделок, стоила 150 тысяч рублей.

Но в документах обвиняемые завышали стоимость недвижимости, регистрировали сделки, а затем обращались в районное управление Пенсионного фонда с заявлениями о компенсации займов за счет средств материнского капитала.

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- Женщинам, которые участвовали в обналичивании материнского капитала, выплачивалась лишь малая его часть - от 50 до 100 тысяч рублей. Остальные суммы присваивали обвиняемые, осуществлявшие предпринимательскую деятельность на рынке недвижимости. В общей сложности из федерального бюджета было похищено около трех миллионов рублей, - сообщил "РГ" старший помощник прокурора Архангельской области Николай Лаврушкин.

Молодым матерям также грозило наказание за махинации с социальными выплатами. Улучшать свои жилищные условия они не планировали, полученные деньги растратили.

Однако восемь фигуранток попали под амнистию, девятую признали невменяемой. В итоге все матери избежали уголовной ответственности, а риелторы предстанут перед судом.

Р.S.

Уголовное дело о мошенничестве расследовали в региональном управлении ФСБ. Выяснилось, что хищениям способствовало безответственное отношение сотрудников органов Пенсионного фонда к проверке использования средств материнского капитала по назначению, сообщили в прокуратуре области. В территориальное управление фонда внесено представление.

 

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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