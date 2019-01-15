В Архангельской области в суд направлено беспрецедентное уголовное дело: пятеро риелторов из Котласа обвиняются в многочисленных хищениях средств материнского капитала. По данным следствия, в свои махинации они вовлекли девять молодых матерей.

Материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий, но только безналичным способом. Обналичить его законным путем невозможно, поэтому риелторы придумали запутанную схему.

Они подыскивали женщин, получивших сертификаты на эту социальную выплату и нуждавшихся в наличных деньгах.

Молодые матери заключали договоры о предоставлении краткосрочных займов на сумму маткапитала, которая на момент последнего эпизода составляла 450 тысяч рублей, с несколькими ООО, зарегистрированными на фигурантов.

Для совершения сделок требовалась недвижимость. Как утверждает следствие, обвиняемые приобретали непригодные для проживания ветхие дома, неблагоустроенные квартиры или комнаты в сельской местности. Самая дорогая жилплощадь, которая использовалась для легализации сделок, стоила 150 тысяч рублей.

Но в документах обвиняемые завышали стоимость недвижимости, регистрировали сделки, а затем обращались в районное управление Пенсионного фонда с заявлениями о компенсации займов за счет средств материнского капитала.

- Женщинам, которые участвовали в обналичивании материнского капитала, выплачивалась лишь малая его часть - от 50 до 100 тысяч рублей. Остальные суммы присваивали обвиняемые, осуществлявшие предпринимательскую деятельность на рынке недвижимости. В общей сложности из федерального бюджета было похищено около трех миллионов рублей, - сообщил "РГ" старший помощник прокурора Архангельской области Николай Лаврушкин.

Молодым матерям также грозило наказание за махинации с социальными выплатами. Улучшать свои жилищные условия они не планировали, полученные деньги растратили.

Однако восемь фигуранток попали под амнистию, девятую признали невменяемой. В итоге все матери избежали уголовной ответственности, а риелторы предстанут перед судом.

Р.S.

Уголовное дело о мошенничестве расследовали в региональном управлении ФСБ. Выяснилось, что хищениям способствовало безответственное отношение сотрудников органов Пенсионного фонда к проверке использования средств материнского капитала по назначению, сообщили в прокуратуре области. В территориальное управление фонда внесено представление.