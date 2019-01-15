В Северодвинске возбудили дело по факту гибели судостроителя

Следственные органы СКР возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда на судостроительном предприятии в Северодвинске. По данным следствия, это привело к гибели слесаря-монтажника на производстве 15 декабря 2018 года, сообщила пресс-служба СУ СКР по Архангельской области и НАО.

Трагедия произошла во время работ при перемещении груза из одного цехового пролета в другой с помощью крана. Четыре металлических листа не были как следует закреплены и упали с 10-метровой высоты на двоих рабочих. От полученных травм слесарь-монтажник погиб на месте, другой пострадавший отделался ушибами.

- Следствие полагает, что смерть рабочего наступила в результате нарушений техники безопасности и требований охраны труда, допущенных должностными лицами, ответственными за их соблюдение. Виновные устанавливаются, - пояснила "РГ" старший помощник руководителя СУ СКР по Архангельской области и НАО Светлана Тарнаева.