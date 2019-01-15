В Вологодской области принят региональный закон "О специальном жилом доме для одиноких престарелых". В нем определены и условия проживания в нем. Во-первых, дом предназначен для одиноких граждан пожилого возраста, а также супружеских пар и создания условий для проживания, медицинских и социально-бытовых услуг. Во-вторых, квартиры здесь предоставляются женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет. Главное основание для определения их в специальный дом - плохие жилищные условия, нетрудоспособные дети или живущие в других регионах. В-третьих, пенсионеры должны полностью себя обслуживать.

Сейчас в специальном доме для одиноких пожилых людей в Вытегре живет 30 человек. Фото: Строительная компания "Вытегра"

Есть, правда, и противопоказания. Они касаются прежде всего вредных привычек, таких как алкоголизм или наркомания. Не берут сюда также с психическими, венерическими, онкологическими заболеваниями, которые требуют специализированного лечения.

Но этот специальный дом для пенсионеров необычен. Это не привычный в нашем представлении дом-интернат для престарелых, где в лучшем случае комната на двоих и тумбочка в качестве мебели для немногочисленных личных вещей. Здесь каждый имеет собственную отдельную квартиру. Это его дом, его мир. И он обустраивает его по своему усмотрению.

Корреспондент "РГ" побывала в таком доме, что расположен в небольшом вологодском городе Вытегра в конце Советского проспекта. Никаких заборов. Обычное трехэтажное здание с застекленными балконами, скамейками у входа и летней цветочной клумбой. Прямо на входе встречает приветливая дежурная. Они здесь работают посменно, круглосуточно - мало ли что может случиться с пожилыми людьми.

Чисто , уютно... Из холла вижу на двери справа вывеску "Забота". Поймав мой удивленный взгляд, дежурная поясняет: "Здесь располагается наш клуб. А все остальные помещения отданы под квартиры".

Это не привычный в нашем понимании дом-интернат для престарелых, где в лучшем случае комната на двоих и тумбочка в качестве мебели для личных вещей

Стучусь в одну из них. Слышу приглушенный голос: "Заходите, милые. Не заперто".

- Евстолия Федоровна Демидова, - представляется старушка в белых валенках. - Мне уже 92 годика стукнуло. А в этом доме шесть лет как блаженствую...

Она из деревни Князево. Так получилось, что практически все родственники умерли. Был свой домик, но Евстолии Федоровне уже трудно было управляться по хозяйству. "Вот добрые люди и подсказали обратиться в район, к властям нашим", - рассказывает она, поправляя и без того безупречно застеленную кровать с подушками и накидкой.

По ходу выясняю, квартиры в этом специальном доме предоставляют только жителям Вытегорского района и города Вытегры. Для этого пожилые люди подают заявление. Потом специальная комиссия обследует жилищные условия и принимает решение. Если оно будет положительным, то пенсионер начинает собирать пакет документов.

На стенах ее однокомнатной квартиры фотографии детей и внуков, на диване - веселые разноцветные коврики.

- Сами вяжете? - интересуемся.

- Нет, это Нина Михайловна Ченкова, она - мастерица. Идемте познакомлю.

88-летнюю Нину Михайловну мы застали на кухне. Она гладила белье. Стала сразу рассказывать, что недавно приезжали дети. "Вот, видите, ананас привезли к праздникам", - хвалится Евстолия Федоровна. И снова о Мише, Наде, Феде, Юре, Маше. Обо всех она все знает, очень любит своих детей и внуков.

Нина Михайловна вообще человек деятельный. В молодые годы работала учителем начальных классов, потом позвали в райком комсомола заведующей детским сектором. Вместе с мужем, который был военным, поездила по гарнизонам. А когда вышла на пенсию и осталась одна, подалась в этот дом.

- Может, лучше жить с кем-то из детей, ведь, наверное, зовут?

- Постоянно зовут. Часто меня навещают, звонят. Но мне и здесь хорошо. Я хочу, чтоб они жили без стариков.

Супруги Анатолий и Галина Первушины в двухкомнатной квартире №17 живут уже три года. Фото: Светлана Цыганкова

Многие постояльцы дома отмечали, что их радует свободный режим проживания. Они охотно гуляют на улице, некоторые даже и в центр города ездят. Часто их навещают родственники. Иногда они и сами у них гостят. Все как в обычном доме, в обычной квартире.

В двухкомнатной квартире N 17 на втором этаже живет супружеская пара - Анатолий Сергеевич и Галина Ильинична Первушины. Ему уже 80 лет, она немного постарше. Вдвоем хозяйничают на кухне. Обычная история: дом обветшал, сил поддерживать его, топить, носить воду уже не стало никаких.

- Нам здесь хорошо, - говорит глава семейства. - Тепло и уютно. Социальный работник, если что, поможет.

- А пенсий хватает?

- Конечно. Еще и внукам посылаем. Много ли нам надо...

Доброта - это общая черта всех обитателей этого дома. Как говорит заместитель директора Комплексного центра социального обслуживания населения Вытегорского района Елена Викульева, они очень друг друга поддерживают, дружат в основном этажами. По праздникам собираются в фойе коридора, накрывают стол, каждый что-то готовит вкусное. Так и своих соседей провожают в последний путь, все вместе, а потом и поминки устраивают.

Они до сих пор помогают и своим уже пожилым детям, внукам и даже правнукам.

Вместе с ней занялись подсчетами, во сколько для жителей дома обойдется социальное обслуживание. Получился исходя из утвержденных тарифов такой расклад. Например, за покупку продуктов придется отдать 783 рубля в месяц. Плюс к этому- 73 рубля, если надо перечислить деньги за оплату коммунальных услуг. (В среднем, отметим, жильцы платят за все жилищно-коммунальные услуги 3-3,5 тысячи рублей за однокомнатную квартиру.) Пожилые люди эти траты планируют и сразу откладывают.

В обычном доме для престарелых, как правило, жильцы отдают за собственное проживание, питание и обслуживание 70 процентов своей пенсии. В специальном доме в Вытегре на их пенсию никто не претендует. Они ее получают в полном объеме и тратят по своему усмотрению. И замечу, прежнее жилье у них никто не отнимает.

По словам Елены Викульевой, проживающие находятся под постоянным присмотром социальных работников.

- А если кто-то из пожилых людей серьезно заболеет, вы его переселяете в другие заведения?

- У нас не было ни одного подобного случая. Мы никого не выселяли. Если человек заболеет, социальный работник пригласит врача, и уже доктор назначит лечение и обследование.

- Есть ли очередь в специальный дом?

- Конечно, четыре заявления еще не удовлетворены. Как только жилье освобождается, его предоставляют другому одинокому престарелому человеку.

Мы покидали дом под звуки дрели и молотка. В одной из квартир делали ремонт, вставляли пластиковые окна. Скоро здесь появится новый жилец.

Конечно, не все так гладко в этом царстве пенсионеров. Возникают и проблемы во взаимоотношениях - у всех свой характер. Тем более одиноким мужчинам бывает нелегко приспособиться к новым условиям. Но замечательно то, что есть такой дом, где одинокие пожилые люди чувствуют себя самостоятельными и ни от кого не зависят.

Компетентно

Геннадий Саватин, директор бюджетного учреждения жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области "Вологдаоблжилкомхоз"

- Все специальные жилые дома для одиноких престарелых находятся в собственности Вологодской области. Наше учреждение занимается ими на праве оперативного управления. Деньги, которые платят жильцы дома за коммунальные услуги, в том числе и за содержание общего имущества, поступают на счет управляющих компаний, которые занимаются содержанием домов. По договору социального найма, жители квартир должны сами поддерживать чистоту и делать в них косметический ремонт. Из бюджета области денег практически не выделяют. А если и выделяют, то мы на них меняем в квартирах санитарно-техническое оборудование, у которого прошли сроки реализации. В настоящее время меняем электроплиты. Все дома или специально строили для престарелых, или их переделали из бывших жилых строений. Специальные дома для одиноких престарелых очень востребованы, особенно в больших городах, там очередь. Всего же у нас 180 заявок от одиноких людей, которые хотели бы проживать в таких домах.