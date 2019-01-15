В 2019 году финансирование больниц и поликлиник Мурманской области снизится на 440 миллионов рублей. Причина тому - изменение расчета финансирования структур здравоохранения - поликлиник, стационаров, скорой помощи. Такое "перераспределение" привело к тому, что одним учреждениям достанется несколько больше денег, а большинству - меньше. Особенно это касается амбулаторно-поликлинического звена, сообщил главврач Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарбаев.

Как ни парадоксально, бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) вырос.

- Часть денег будет перераспределена в пользу учреждений, где делаются высокотехнологичные операции, в том числе федеральным клиникам, - добавил Евгений Тарбаев. - Но количество пациентов, которых они обслуживают, останется тем же.

Все это приведет к тому, что финансовое положение медицины региона станет более тяжелым. "РГ" уже сообщала о росте кредиторской задолженности медицинских учреждений Мурманской области. Напомним, по данным регионального Минздрава, на 1 января 2017 года общая сумма долга составляла 749 миллионов рублей, на начало 2018 года - 813 миллионов. Одна из главных причин этого в том, что тарифы обязательного медицинского страхования, за счет которого финансируются больницы и поликлиники, не учитывают особенностей Крайнего Севера. Методика расчета тарифов едина - что для Сочи, что для Мурманска. При этом 80 процентов медицинского тарифа уходит на выплату зарплаты. Оставшихся 20 процентов на все остальное - налоги, продукты, лекарства, коммунальные услуги - уже не хватает. Кроме того, медицинским учреждениям не оплачивали лечение тех пациентов, которые проходили лечение "сверх плана".

В этих условиях 88 процентов больниц и поликлиник Мурманской области дополнительно потеряют от 5 до 25 процентов своих бюджетов. Потери измеряются десятками миллионов рублей.

88 процентов больниц и поликлиник региона дополнительно потеряют 5-25 процентов бюджета

- В отношении кредиторской задолженности ничего принципиально не изменится, - заявил Евгений Тарбаев. - Руководство территориального фонда медстрахования уклоняется от обсуждения этого вопроса. Если принятые сегодня решения не будут изменены, то кредиторская задолженность только увеличится. А ведь стоимость жилищно-коммунальных услуг, размер налогов постоянно возрастают. Правда, по предварительной информации, лечение "сверхнормативных" пациентов в 2019 году будет оплачено.

Кроме того, согласно проекту региональной программы "Здравоохранение" на 2021-2025 годы, 38,5 процента государственных учреждений здравоохранения в Заполярье работают в аварийных зданиях, причем к 2025 году эта доля сократится только на 2,5 процента.

- Возможно, первые три месяца 2019 года мы сможем обойтись без этих денег, - заявила в одном из своих интервью председатель комитета Мурманской областной думы по социальной политике и охране здоровья Надежда Максимова. - Но если мы не получим необходимых средств в первом квартале, то ситуация будет очень тяжелой. Больших расходов требуют ремонт зданий и закупка оборудования для лечебных учреждений.

Каковы конкретные суммы, которые получат больницы и поликлиники Заполярья, пока неясно.

Тем не менее, несмотря на нехватку средств, некоторые проблемы здравоохранения Мурманской области все же удается решать, подчеркивают областные власти. Предполагается отремонтировать приемное отделение медсанчасти "Севрыбы" и организовать в медсанчасти травматологический центр. Ждет ремонта и приемное отделение Апатитско-Кировской ЦГБ, 160 миллионов рублей планируется направить на реконструкцию Мурманского областного онкологического диспансера.

Регион успешно борется с туберкулезом. Сегодня заболеваемость этим недугом в Мурманской области на 50,5 процента ниже, чем в среднем по России. В прошлом году главный корпус областного противотуберкулезного диспансера после затянувшейся реконструкции начал работу в обновленном здании.

По словам министра здравоохранения Мурманской области Валерия Перетрухина, в регионе успешно действует программа "Арктический доктор", благодаря которой на Кольский полуостров удается "заманить" врачей из других регионов. Сюда приехали уже 18 медиков.

В Мурманской областной клинической больнице предполагается оборудовать вертолетную площадку.

Места для посадки уже определены. Специализированные организации оказали помощь в решении вопроса по выбору взлетно-посадочного места.

Есть надежда и на то, что "дыру" в финансировании заполярной медицины удастся залатать. Региональные законодатели на думской сессии 17-18 декабря приняли постановление о том, чтобы при корректировке бюджета в первом квартале 2019 года компенсировать финансовые потери здравоохранения Мурманской области за счет регионального бюджета. Оттуда же предполагается взять деньги на капремонт больниц и на другие наиболее неотложные нужды медицины Заполярья.

Прямая речь

Надежда Максимова, председатель комитета по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной думы:

- Чтобы решить проблему с тяжелым финансовым положением лечебных учреждений, будут вноситься изменения в бюджет Мурманской области в части финансирования системы здравоохранения региона. Предположительно это произойдет в феврале. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун во время нашей встречи заявила, что эта проблема не останется без внимания. У меня почти нет сомнений, что мы сможем это финансирование восстановить. Что касается кредиторской задолженности больниц, то по этой проблеме создана рабочая группа, которую возглавляет первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин. По каждому учреждению проводятся мониторинг и анализ причин возникновения задолженности для того, чтобы оказать помощь.