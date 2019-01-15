Жители Северо-Запада смогут увидеть "кровавую" Луну

Полное затмение Луны произойдет 21 января. В этот день увидеть на небе можно будет наблюдать красно-оранжевую, или "кровавую" Луну. Особенно отчетливо это небесное явление будет видно жителям Северо-Запада России, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Полную фазу затмения можно будет наблюдать при условии ясной погоды с 07:41 до 08:44 часов.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Пулковской обсерватории, лунное затмение - достаточно частое явление, ничего уникального в нем нет. Оно происходит регулярно и случается из-за того, что Луна попадает в тень Земли. При этом цвет естественного спутника нашей планеты зависит от того, насколько освещенным он остается.

Иногда во время полной фазы затмения Луна становится настолько слабоосвещенной, что едва видна на небосклоне. Случается, что она наоборот становится ярко-оранжевой или медно-красной, что дало основание называть ее в народе "кровавой" и связывать с ее появлением ряд поверий.

На этот раз астрономы ожидают увидеть именно такую, красную Луну. Но смогут ли увидеть ее обычные жители, зависит от погоды. Вполне возможно, что в отдельных регионах Северо-Запада ее скроют облака.