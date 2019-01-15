Что изменилось в Крыму с открытием моста

Открытия транспортного перехода через Керченский пролив ждали тысячи местных предпринимателей, надеясь, что это повысит посещаемость полуострова и снизит транспортные издержки. Первые восемь месяцев эксплуатации моста показали, что прежде всего мощный импульс получили туризм, транспорт и торговля. Эти сферы обеспечивают треть валового продукта республики. Вместе с тем вопреки ожиданиям открытие Крымского моста практически не отразилось на стоимости продуктов питания.

"Транспортная доступность позволит республике развиваться более высокими темпами и на качественно новом уровне", - считают в министерстве экономического развития Крыма.

В республиканском минкурортов и туризма констатируют: открытие моста увеличило турпоток в Крым. Республику за год посетили более шести миллионов человек, что почти на 30 процентов больше, чем в 2017-м. По этому показателю Крым побил рекорд постсоветского периода.

Только в Керчь, обычно не избалованную вниманием отдыхающих, турпоток вырос в три раза, почти до миллиона человек. По словам главы администрации Керчи Сергея Бороздина, летом в местных отелях номеров было занято на 25 процентов больше, чем в 2017 году. А музейные объекты города с начала 2018 года посетили около 300 тысяч человек.

Причем, что вполне ожидаемо, выросла доля туристов, прибывших в Крым на авто, - 72 процента гостей (63 в 2017 году), в том числе через Крымский мост приехали 48 процентов. Самолетом прибыли в Крым 28 процентов (против 37), паромной переправой - девять процентов.

В результате прямые налоговые поступления от туризма выросли на 26 процентов в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 1,1 миллиарда рублей.

С нетерпением ждали открытия моста через Керченский пролив и крымские производители. Транспортный переход открыл для них новые перспективы, сделав доставку товара на материк быстрее и дешевле.

По данным Крымстата, с января по ноябрь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года производство пищевых продуктов в республике выросло на 12,4 процента. Крым в 2018 году поставлял продукты в 21 регион РФ, тогда как в 2017 году всего в девять. Главные потребители крымского продовольствия - Ростовская область, Москва, Краснодарский и Ставропольский край. Из Крыма вывозят мясные полуфабрикаты, мясо, молоко, сырные продукты, фрукты, колбасные и хлебобулочные изделия.

Производители скоропортящейся продукции отмечают, что пока не открылся мост, не было возможности развивать с соседями торговлю хлебом или молоком: у этой продукции небольшой срок годности и ее надо как можно быстрее доставить потребителю. Везти через переправу было рискованно: в зависимости от погодных условий путь через пролив мог занять от нескольких часов до нескольких дней.

Теперь ситуация изменилась, и ежедневно только один керченский хлебокомбинат поставляет на материк полтонны хлебобулочной продукции.

Для торговых сетей ушли в прошлое перебои с доставкой продуктов из-за неблагоприятных погодных условий и остановки паромной переправы. Кстати, по данным Крымстата, в республику ввозят продукты из 34 российских регионов, в 2017 году таких было 23. Регионы-лидеры по ввозу продуктов - Воронежская область, Москва, Краснодарский край, Белгородская область, Кабардино-Балкария и Ставропольский край.

Но вот снижения цен, на которое уповали крымчане, не произошло. Глава Республики Сергей Аксенов пояснил это низкой конкуренцией между субъектами предпринимательства: крупные ретейлеры не работают на полуострове из-за санкций или не видят смысла открывать бизнес в регионе, являющемся логистическим тупиком.

Действительно, в настоящее время в Крыму работает только один ретейлер с материка, ростовская розничная сеть.

В свою очередь, глава ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев считает, что одна из причин высоких цен на полуострове - недостаточно развитая система оптовой торговли.

- Для того чтобы активно влиять на ценообразование, Крыму нужна цивилизованная система оптовой торговли, логистические центры. В минэкономразвития Крыма рассматривается инвестиционный проект создания оптового центра на Московском шоссе в Симферопольском районе. Логистические центры также планируют создать в Севастополе, в районе Феодосии и Керчи, - говорит Сергей Макеев.

По мнению экспертов, для снижения цен на товары в Крыму необходимо сбалансировать грузопоток.

- Крым - это своего рода логистический мешок, где потребление товаров в целом значительно больше, чем производимой продукции. Сегодня автомобильные перевозчики, доставляя грузы в Крым, сталкиваются с тем, что обратно им везти нечего. Следовательно, каждый участник этого рынка закладывает в обратный путь пустой пробег до ближайшего места скопления грузов, Краснодарского края, - поясняет председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов РК Анатолий Цуркин.

Начало движения грузового автотранспорта позволило стабильно обеспечивать крымские предприятия сырьем, частично решило проблему дорогостоящей логистики.

- Мы возим свою продукцию во все регионы РФ, с открытием моста стоимость доставки не повысилась, а в некоторых случаях и снизилась. Наши расходы на логистику сократились, и теперь мы не зависим от погодных условий на паромной переправе, - говорит директор завода "Фиолент" Александр Баталин.

Транспортная доступность полуострова повысила интерес инвесторов. Только за май-июнь объем планируемых инвестиций на реализацию крупных проектов вырос почти в два раза и достиг 12,5 миллиарда рублей.

Кстати

Движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту было открыто 1 октября 2018 года. Интенсивность движения по нему продолжает расти: за ноябрь по мосту проехали 58 тысяч машин, что на 1,9 тысячи, или на 12 процентов, больше, чем в октябре.