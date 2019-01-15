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15.01.2019 08:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Какой ты, южный полис?

На юге России стоимость ОСАГО вырастет, но не для всех категорий водителей
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Экономика Юга России №7764 (6)
На прошлой неделе в России ввели новую, более гибкую систему расчета стоимости ОСАГО. Новый коэффициент возраст - стаж (КВС) предусматривает 58 ступеней градации вместо прежних четырех. Для опытных водителей старшего возраста КВС будет снижен, а для молодых и неопытных - повышен. А еще тариф будет зависеть от региона. Там, где частота страховых случаев и выплаты по ним превышают среднестатистические данные по России, стоимость полиса вырастет. И регионы юга попали в число самых неблагонадежных.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Как пояснили в Центробанке, теперь при наиболее рискованном сочетании возраста и стажа коэффициент будет равен 1,87. При наименее рискованном (автолюбители старше 59 лет со стажем более трех лет) коэффициент будет фактически в два раза ниже - 0,93. Это позволит сделать цену полиса индивидуальной. При этом расширится тарифный коридор, в пределах которого страховщик назначает стоимость полиса, причем сразу на 20 процентов в обе стороны. То есть диапазон составит от 2746 до 4942 рублей (до этого был 3432 - 4118 рублей).

Фото: Александр Корольков/РГ
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У страховщиков появится свобода применять базовый тариф как выше, так и ниже текущего в зависимости от ситуации в конкретном регионе. Есть субъекты РФ, в которых убытки и частота страховых случаев ниже средних по России (так называемые зеленые регионы). Там стоимость страховки снизится. Есть регионы, где эти показания находятся на грани. И как там изменятся тарифы, будет зависеть от политики страховщика. А есть регионы красные, где выплаты и частота страховых случаев превышает среднестатистические данные по России. И здесь стоимость полисов вырастет.

Эксперты говорят, что юг России был и остается наиболее проблемным макрорегионом, здесь отмечено самое большое число случаев мошенничества с ОСАГО.

Как уже сообщала "РГ", автостраховщики уже несколько лет жалуются на то, что со страховых компаний на юге "выбивают" суммы в несколько раз больше реального ущерба. Во всех бедах страховщики обвиняют самих участников движения, а также автоюристов: дескать, из-за последней выплаты по ОСАГО в Ростовской, Волгоградской области и Краснодарском крае стали неадекватно высокими. Поэтому в этих трех регионах была введена система "единого агента по продаже полисов". Согласно этой схеме все автовладельцы в проблемных регионах распределены по последним пяти цифрам номера ПТС. При обращении в любую компанию вам обязаны выдать полис той компании, на которую вы попали в результате "лотереи". Можно потребовать полис именно той компании, куда вы обратились, но в таком случае вас якобы будут обслуживать в порядке живой очереди. Не исключено, что в офисе компании может "зависнуть интернет" или "закончатся бланки".

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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- Я последние два года вообще ездил без полиса, потому что мне предлагали в обязательном порядке застраховать жизнь и здоровье. Я плюнул на это и ездил без ОСАГО, - признается автолюбитель из Ростова-на-Дону Евгений К. - Несколько раз за это время меня останавливали сотрудники ГИБДД, но ни разу за отсутствие полиса не оштрафовали. Как мне рассказали знакомые, таких, как я, на Дону чуть ли не 30 процентов, и было дано негласное указание не наказывать за отсутствие полиса. Потому что это был действительно беспредел! Но сейчас, говорят, систему привели в порядок и поэтому ОСАГО необходимо. Штрафы за отсутствие полиса нереально большие.

Средняя цена ОСАГО в результате введения новых тарифов почти не изменится. А впоследствии из-за конкуренции стоимость ОСАГО будет снижаться, обещают финансисты: это показывает опыт либерализации автострахования в европейских странах. В 2019 году планируют "отвязать" стоимость ОСАГО от мощности машины, а в 2020-м - и от региона прописки собственника.

Экономика Страхование Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Все документы об ОСАГО
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